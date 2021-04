Bianchi, l’arma in più della Lucchese per l’ultimo assalto ai playout

Se la Lucchese può ancora sperare nei playout è soprattutto merito di Flavio Junior Bianchi. Il bomber rossonero, in prestito dal Genoa, non ha tradito le aspettative: dei 36 gol segnati in campionato dalla Pantera, ben 13 portano la firma del centravanti con la maglia numero 9.

Una stagione da assoluto protagonista: bomber Bianchi è al quarto posto della classifica marcatori del girone A, a -2 dal capocannoniere Jacopo Manconi. Bianchi, per grandi tratti della stagione, ha tenuto in piedi la baracca da solo. Non solo i gol: il classe 2000 ha trascinato la Lucchese con la sua classe, indubbiamente il giocatore con maggior talento all’interno del roster rossonero.

Flavio Junior Bianchi è a secco da tre partite: l’ultimo gol segnato risale al 3 aprile nell’1-1 contro il Piacenza. Ma il centravanti rossonero è stato protagonista anche nell’ultima fondamentale vittoria al Porta Elisa con il Lecco: è suo il pallone illuminante per Marcheggiani che ha scaturito il decisivo calcio di rigore segnato poi da Cruciani.

Domenica (2 maggio) la Lucchese si gioca un’intera stagione a Renate: servirà il miglior Bianchi e sperare in buone notizie dagli altri campi.