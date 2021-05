Lucchese, ultimi 90′ per sperare nella salvezza. Le combinazioni per agganciare i playout

Ci siamo, l’attesa è finita. Domani (2 maggio) alle 17,30 la Lucchese sfiderà il Renate nell’ultima giornata di campionato in un match che vale un’intera stagione. Dopo la vittoria al Porta Elisa con il Lecco, si è riaperta la corsa salvezza della Pantera: ad una giornata dal termine, infatti, i rossoneri sono ancora in corsa per i playout.

Ancora novanta minuti per decidere la stagione, con la Lucchese che dovrà espugnare lo stadio Città di Meda. Nella trasferta contro il Renate, infatti, una sconfitta sarebbe letale, così come un pareggio: questi due risultati si tradurrebbero in retrocessione. Per mister Di Stefano, orientato verso la conferma del 4-4-2 con Nannelli in forse, c’è solo un risultato disponibile per sperare nei playout: la vittoria.

La Pantera però non è più padrona del proprio destino: non basta espugnare Meda, servono anche risultati favorevoli dagli altri campi. Sono due le partite da tenere d’occhio: Livorno-Pro Sesto e Giana Erminio-Pistoiese, due scontri diretti per la salvezza (clicca qui per vedere la classifica).

Un finale di campionato al fotofinish in cui tutto è ancora incredibilmente aperto. La Lucchese, per centrare i playout ed evitare la retrocessione, deve vincere e sperare che non si verifichino due combinazioni: la vittoria della Pro Sesto e della Giana Erminio o la vittoria di Pro Sesto e Pistoiese. In questi due casi la Pantera sarebbe retrocessa per la forbice. Tutte le altre combinazioni si traducono in playout, un ultimo spareggio per il miracolo salvezza.