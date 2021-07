Ripescaggi in C, slitta la decisione: la Lucchese rinvia il raduno

Slitta l’ufficialità sulle riammissioni e i ripescaggi in Serie B e C. Nel consiglio federale Figc di oggi (27 luglio), infatti, ha deciso di rimandare la pratica in attesa del Tar. I tifosi rossoneri, quindi, dovranno ancora aspettare.

Ecco il comunicato ufficiale della Lucchese: “A causa del probabile slittamento delle decisioni sul ripescaggio in Serie C del consiglio federale, la società Lucchese 1905 comunica che la conferenza stampa in programma quest’oggi è rimandata a lunedì (2 agosto), alle 18. Rinviato anche il raduno della squadra previsto per domani. Ulteriori informazioni saranno diffuse nei prossimi giorni tramite i canali ufficiali della società”.