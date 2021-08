Prende forma la Lucchese: colpo Bensaja, confermato Papini

Dopo l’annuncio dei tre attaccanti, prosegue il lavoro della Lucchese e del ds Deoma per formare la rosa in vista della prossima stagione di Serie C, che ormai è alle porte.

Si parte da una conferma: la società comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Federico Papini, difensore classe ’99, già in rossonero nelle due stagioni precedenti. Per lui un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2022.

Parallelamente la società annuncia di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Tommaso Cucchietti (portiere classe ’98), Marco Bellich (difensore classe ’99) e Francesco Corsinelli (centrocampista classe ’97).

Cucchietti, giovane estremo difensore con oltre 100 presenze tra i professionisti con le maglie di Reggina, Alessandria, Sudtirol e Gubbio, ha sottoscritto in rossonero un contratto biennale. Due anni di contratto anche per Bellich, difensore di sicuro avvenire che ha disputato gli ultimi tre campionati nel Novara in Serie C, e per Corsinelli, duttile centrocampista che tra i professionisti ha già vestito le maglie di Pontedera, Feralpisalò, Piacenza, Bari e Novara.

Nel pomeriggio la società comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Cosimo Nannini (difensore classe ’99) e Nicholas Bensaja (centrocampista classe ’95).

Nannini è un difensore esterno dotato di ottima tecnica, che ha disputato già due campionati di Serie C con le maglie di Piacenza e Lecco. Per lui un contratto biennale in rossonero.

Il colpo è Bensaja, un centrocampista centrale di assoluto valore per la categoria. Può vantare sei campionati in Serie C da protagonista, di cui gli ultimi due disputati con la maglia della Viterbese, con cui ha totalizzato 49 presenze e 3 reti. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2023.

Tutti i giocatori sono già a disposizione di mister Pagliuca.

Partita ufficialmente anche la campagna abbonamenti: sono circa 70 gli abbonati nelle prime tre ore di biglietteria. Domani (12 agosto) orario di apertura 10-12 e 16-19.

Foto dalla pagina Facebook della Viterbese 1908