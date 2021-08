Lucchese, ecco le prime tre giornate: esordio in notturna con l’Imolese

Conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione della Lucchese. È stato infatti diramato nella giornata di oggi (17 agosto) il programma con gli orari delle prime tre giornate del campionato di Lega Pro.

Il cammino dei ragazzi guidati da Guido Pagliuca partirà da Imola e dal match contro l’Imolese, previsto per domenica 29 agosto alle 20,30.

L’esordio davanti al pubblico amico è fissato invece per domenica 5 settembre alle 17,30 contro il Cesena, una delle squadre più temute della stagione. Grande attesa per il ritorno al Porta Elisa, pronto a riaccogliere fino a 625 tifosi (che, lo ricordiamo, potranno accedere solo se muniti di green pass).

La terza giornata vedrà la Lucchese impegnata a Chiavari contro la Virtus Entella, neoretrocessa in Lega Pro. L’incontro, in programma per domenica 12 settembre alle 17,30, può essere considerato una sfida non sicuramente semplice per i colori rossoneri.

Un avvio di stagione che si preannuncia impegnativo dunque, ma che fornirà le prime indicazioni sulle reali ambizioni dei rossoneri, chiamati a riscattare la deludente stagione appena trascorsa, conclusa con retrocessione e ripescaggio.

Intanto domani (18 agosto) alle 18 allo stadio di Porcari si terrà un match amichevole contro il Seravezza. Accesso consentito al pubblico (massimo 400 persone) con biglietto d’ingresso al costo di 10 euro. I tagliandi possono essere acquisiti al point dello stadio Porta Elisa dalle 11 alle 13 o direttamente allo stadio di Porcari nel pomeriggio, a partire dalle 16, prima dell’inizio del match. Necessario esibire il green pass per poter accedere alla struttura.