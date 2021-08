Lucchese a Legnago per la Coppa: ecco come acquistare i biglietti

Le società Lucchese 1905 e Fc Legnago Salus comunicano che la vendita dei biglietti per Legnago Salus – Lucchese, valida per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di serie C, che si disputerà sabato (21 agosto) alle 17,30 allo stadio comunale Mario Sandrini, è attiva sul circuito VivaTicket.

I biglietti potranno essere acquistati autonomamente attraverso il sito web di VivaTicket o in alternativa nelle rivendite autorizzate dallo stesso circuito, fino alle 18 di domani (20 agosto).

Inoltre, sarà possibile acquistare il tagliando per il match anche alla biglietteria dello stadio, collocata di fianco all’ingresso principale della tribuna dell’impianto, che sarà aperta al pubblico anche il giorno della partita, con il seguente orario: 10-12 e 16-17,30.

Come da norma vigente, l’accesso sarà consentito solo ai possessori di green pass più documento d’identità in corso di validità.