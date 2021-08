Lucchese ko a tavolino in Coppa: Bellich non poteva scendere in campo

La Lucchese perderà a tavolino la gara di Coppa Italia vinta per 3-0 a Legnago. Era irregolare la posizione di Marco Bellich, tesserato rossonero che aveva maturato e non eseguito, con diversa società, una sanzione disciplinare in Coppa Italia di serie A della scorsa stagione sportiva tre le fila del Novara.

La dirigenza rossonera, rammaricata per l’accaduto, commenta il fatto tramite le parole del presidente Alessandro Vichi.

“Si è trattato di un errore – dice – una svista che fortemente ci penalizza, ma che non cancella il valore tecnico della partita disputata. Rimane comunque intatta la fiducia e la stima verso i collaboratori tutti, professionisti esperti e di assoluto valore che ogni giorno si prodigano nel proprio ambito per la causa rossonera”.