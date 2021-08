La Lucchese riparte dalla trasferta con l’Imolese: Picchi subito titolare (0-0)

Imolese – Lucchese

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Cerretti, Angeli, Rinaldi, Liviero; Lia, D’Alena, Benedetti; Padovan, De Sarlo, Sall. A disp.: Hysi, Turchetta, Boccardi, Lombardi, Materese, Randò, Iervolino. All. Fontana

LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Bensaja, Picchi; Nanni, Semprini, Gibilterra. A disp.: Cucchietti, Papini, Visconti, Panati, Quirini, Yakubiv, Dumbravanu, Eklu, Zanchetta, Lovisa, Brandi, Baldan. All. Carbone

ARBITRO: Matteo Canci di Carrara (Boggiani di Monza e Barberis di Collegno)

Sono praticamente passati quattro mesi dal ko con il Renate, l’ultima partita dello scorso campionato che ha ufficialmente condannato la Lucchese alla retrocessione. Dopo una stagione deludente e il successivo ripescaggio, la Pantera questa sera (29 agosto) scende in campo per affrontare un’altra stagione in Serie C. La nuova avventura rossonera parte dalla trasferta allo stadio Romeo Galli, contro l’Imolese.

Dopo la convincente prova contro il Legnago in Coppa Italia, un 3-0 poi cancellato a tavolino, la Lucchese non intende steccare l’esordio in un girone a dir poco difficile. Per mister Pagliuca un solo cambio rispetto all’undici sceso in campo in Coppa: in porta, come anticipato nella conferenza di vigilia, il capitano Coletta, Corsinelli e Nannini sulle fasce, Bachini e Bellich centrali. A centrocampo subito titolare Picchi, completano il reparto Bensaja e Frigerio. Davanti il tridente formato da Nanni, Semprini e Gibilterra. L’Imolese di mister Carboni risponde con un 4-3-3 con Padovan-De Sarlo-Sall in attacco.

L’attesa è finita, la parola passa al campo: calcio di inizio alle 20,30.