Lucchese a caccia del riscatto con il Teramo: Picchi out per infortunio (1-1)

Lucchese – Teramo 1-1

LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Corsinelli, Bellich, Baldan, Nannini; Frigerio, Bensaja, Eklu; Gibilterra, Semprini, Fedato. A disp.: Cucchietti, Papini, Bachini, Babbi, Yakubiv, Dumbravanu, Nanni, Lovisa, Ruggiero, Brandi, Belloni. All. Carbone

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Soprano (18′ pt Bellucci), Piacentini, Bouah; Rossetti, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernadotto, Rosso. A disp.: Agostino, Ndreacka, Birligea, Rillo, Cuccurullo, Kyeremateng, Di Dio, Montaperto. All. Guidi

ARBITRO: Simone Taricone di Perugia (Cataneo di Foggia e Colaianni di Bari)

MARCATORE: 6′ pt Arrigoni, 19′ pt rig Fedato

NOTE: ammoniti Bouah, Fedato, Bensaja, Frigerio

Missione riscatto. Dopo la sconfitta per 3-1 nella trasferta di sabato pomeriggio contro l’Ancona Matelica, a termine di una gara a lunghi tratti dominata ma con i soliti errori di questo inizio stagione, la Lucchese torna nuovamente in campo nel turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C. Allo stadio Porta Elisa arriva un agguerrito Teramo, ancora a secco di vittorie e al penultimo posto in classifica con 2 punti.

I rossoneri giocano bene, ma non hanno ancora trovato continuità nei risultati, non incanalando ancora una striscia di risultati positivi. C’è ancora molto da migliorare, in una rosa che ha ancora tanti margini di crescita. Troppi gli 8 gol subiti, spesso per errori macroscopici, in una squadra che, come ribadito dall’allenatore, deve crescere nelle zone fondamentali del campo, le due aree di rigore.

Il percorso di crescita passa dalla gara interna con il Teramo, una partita da non sbagliare. Mister Guido Pagliuca, di nuovo assente sulla panchina a causa di un’altra squalifica per espressioni blasfeme durante la partita con l’Ancona Matelica, ne cambia sette: in porta rientra capitan Coletta dal primo minuto, con Cucchietti che parte dalla panchina. Bellich torna al centro della difesa insieme a Baldan, sulle corsie laterali Corsinelli e Nannini. Bensaja titolarissimo davanti alla difesa, con Elklu e Frigerio mezzale. Out Picchi per infortunio. In attacco spazio per Gibilterra, nel tridente insieme a Semrpini e Fedato. Nanni, Babbi e Belloni pronti a dare il proprio contributo a partita in corso. Il Teramo, che deve fare a meno di Fiorani per squalifica, risponde con un 4-3-3 con il tridente formato da Malotti, Bernadotto e Rosso.

La parola passa al campo: fischio di inizio alle 18 allo stadio Porta Elisa.