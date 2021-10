In campo Modena-Lucchese (0-1)

Modena – Lucchese 0-1

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Azzi, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Duca, Gerli, Armellino; Tremolada; Bonfanti, Minesso. A disp. Narciso, Ponsi, Rabiu, Mosti, Marotta, Ciofani, Maggioni, Scarsella, Giovannini, Di Paola, Baroni. All. Tesser.

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Baldan, Bellich, Nannini; Frigerio, Eklu, Visconti; Belloni; Semprini, Fedato. A disp. Cucchietti, Papini, Bensaja, Bachini, Gibilterra, Babbi, Dumbravanu, Nanni, Schimmienti, Lovisa, Ruggero, Brandi. All. Pagliuca.

ARBITRO: Costanza di Agrigento. (Bonomo di Milano e Fine di Battipaglia). Quarto ufficiale Diop di Treviglio

Reti: 29′ Fedato

Modena e Lucchese in campo dalle 17,30. Mister Pagliuca inserisce Nannini dal 1′ e avanza Visconti sulla linea dei centrocampisti. In attacco c’è Semprini accanto a Fedato. Turno di riposo, almeno dall’inizio, per Bensaja: c’è Eklu in mediana.