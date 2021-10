Sfida alla Fermana: tutto sull’avveraria dei rossoneri

La Fermana, avversaria di domani della Lucchese, partecipa alla serie C per la quinta stagione consecutiva. Il punto più alto, il club giallo-blu lo ha toccato nella stagione 1998-99 quando fu promosso per la prima e unica volta in serie B. Sabato 16 ottobre allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia non è riuscita a invertire la tendenza, fino ad oggi fuori casa ha sempre perso.

Rendimento

Con i suoi 5 punti conquistati, tutti tra le mura amiche, condivide con la Pistoiese il penultimo posto della classifica e nelle ultime cinque giornate ha alternato una sconfitta in trasferta ad un risultato positivo al Bruno Recchioni.

Bilancio casalingo

L’unico successo stagionale è arrivato il 28 settembre, in occasione del primo turno infrasettimanale, a spese del Grosseto per 2-0. Ha pareggiato per 3-3 con la Viterbese e per 1-1 con il Siena. Nelle gare in cui ha segnato, lo ha fatto portandosi in vantaggio per prima, quando è avvenuto ha sempre portato a casa un risultato utile. All’esordio casalingo con la Viterbese è riuscita a dilapidare un triplo vantaggio. Quando ha dovuto rincorrere il risultato è stata sconfitta, per 1-0 dall’Aquila Montevarchi e dal Modena, 19 settembre per 4-0, in quella che fino a questo punto è la sconfitta di maggiori proporzioni.

Cifre

Complessivamente ha segnato 7 gol e ne ha subiti 15. Ha Pescara ha interrotto un digiuno esterno in fase di realizzazione che è durato 354 minuti, grazie al calcio di rigore trasformato da Nepi. L’ultima rete era stata segnata da Iotti in occasione dell’ultima gara del campionato scorso, il 2 maggio, in casa del Legnago. 6 gol fatti in casa e 9 subiti, ne fanno, insieme alla Pistoiese, la compagine con la peggior difesa in casa, inoltre la formazione canarina detiene il primato di peggior attacco, fuori casa con un’unica rete realizzata. Nepi e Urbinati con due reti sono i migliori marcatori, a quota uno troviamo Bolsius, Mbaye e Cognigni. Non ha ancora beneficiato di un calcio di rigore e i due a sfavore sono stati trasformati.

Volti nuovi

Squadra profondamente rinnovata. In porta in prestito dal Padova nella passata stagione in prestito al Campodarsego è arrivato Salvatore Trezza e dalla Pro Vercelli arriva il compagno di reparto Simone Moschin, in prestito dallo stesso sodalizio è arrivato sotto il Girfalco Francesco Rodio nella passata stagione a febbraio in prestito all’Alma Juventus Fano. In difesa dall’Ajaccio arriva Jeremy Corinus, dalla Primavera dell’Ascoli Manuel Alagna e dall’Alessandria mandato in prestito al Livorno a febbraio 2021, arriva Edoardo Blondett. Sempre dai grigi piemontesi arriva alla Fermana Marco Frediani. A metà campo dagli olandesi del Den Bosch arriva Don Bolsius, dal Pineto è stato acquisito Gianluca Bugaro, dal Bitonto è stato prelevato Giorgio Capece, dal Matelica dopo aver giocato fino a gennaio 2021 al Novara arriva Malick Mbaye e dal Torino arriva Samuele Lovaglio. In attacco dalla Vis Pesaro la Fermana si è assicurata Ettore Marchi e Orazio Pannitteri, dalla Ternana con la formula del prestito arriva Pietro Rovaglia fino a gennaio 2021 in forza al Chievo prima di essere dirottato alla Pistoiese. È rientrato in prestito dall’Alma Juventus Fano Alessio Nepi.

Allenatore

La prima panchina a saltare in questo girone è stata quella dei giallo-blu, dopo la sconfitta per 4-0 patita in casa dal Modena, Maurizio Domizzi ha rassegnato le dimissioni. Al suo posto sotto il Girfalco è arrivato Giancarlo Riolfo. Il tecnico di Albenga ha una lunga esperienza nei campionati dilettantistici, dove da giocatore e da allenatore ha vinto 6 campionati. Si è seduto sulle panchine di Imperia, Pro Imperia, Argentina per poi approdare al Savona e alla Sanremese. Nella stagione 2017-18 ha allenato la Vis Pesaro venendo esonerato all’inizio di marzo, la stagione successiva subentra alla guida della Torres raggiungendo la salvezza. Nella stagione 2019-2020 è alla guida del Carpi nel girone B di Serie C, chiudendo la stagione regolare al terzo posto. Il 24 novembre 2020 subentra a Niccolò Frustalupi alla guida della Pistoiese, esordisce battendo per 2-0 la Lucchese al “Marcello Melani”, la sua avventura si esaurisce il 9 Marzo 2021 dopo una sconfitta interna con la Pro Vercelli.

Arbitro

Kevin Bonacina di Bergamo con gli assistenti Alessio Miccoli di Lanciano e Andrea Sprezzola di Mestre, quarto ufficiale è il signor Gianluca Catanzaro di Catanzaro. Il direttore di gara orobico è un esordiente il Serie C, dirige per la prima volta in questo girone.

Precedenti

Non ci sono precedenti, è il debutto assoluto della Lucchese al Bruno Recchioni di Fermo

Stranieri

Sono quattro gli stranieri nelle fila dei canarini, il difensore francese Jeremy Corinus, il centrocampista olandese Don Bolsius e nello stesso reparto Malick Mbaye, in attacco il senegalese Kingsley Boateng.

Convocati

PORTIERI: 1 Paolo Ginestra , 22 Simone Moschin, 31 Edin Ajradinoski

DIFENSORI: 2 Stefano Rossoni, 3 Davide Mordini, 6 Jeremy Corinus, 14 Edoardo Scrosta 19 Francesco Pistolesi, 21 Francesco Rodio, 23 Manuel Alagna, 30 Nicolò Sperotto, 99 Edoardo Blondett

CENTROCAMPISTI: 4 Gianluca Urbinati, 8 Lorenzo Grossi, 11 Gianluca Bugaro, 18 Marco Frediani, 20 Giorgio Capece, 24 Malick Mbaye, 25 Giovanni Graziano, 33 Jacopo Marini, 77 Orazio Pannitteri

ATTACCANTI: 7 Ettore Marchi, 9 Luca Cognigni, 10 Don Bolsius, 26 Samuele Lovaglio, 29 Pietro Rovaglia, 32 Alessio Nepi