Lucchese, con la Viterbese out Fedato. Il mister: “Dobbiamo dare continuità alle prestazioni”

Dopo il pareggio (con più di qualche rimpianto) nella trasferta con la Fermana, la Lucchese è pronta a scendere nuovamente in campo. I rossoneri domani (23 ottobre), alle 17,30, torneranno davanti al proprio pubblico del Porta Elisa con l’obiettivo di prolungare la striscia di risultati utili consecutivi. Davanti si troveranno la Viterbese.

I rossoneri dovranno fare i conti con la lista di indisponibili, a cui si aggiunge Fedato: “Si chiude con domani una settimana intensa, con tre partite in sette giorni – le parole di mister Guido Pagliuca -. Dobbiamo innanzitutto dare continuità alle prestazioni, perché i risultati sono e saranno una diretta conseguenza. Abbiamo fronte agli infortuni di giocatori esperti e continuiamo a farlo grazie all’impegno e ai valori di tutto il gruppo, che ha risposto fino ad oggi al meglio. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto Fedato, incappato nella squalifica con una ammonizione discutibile. Chi lo sostituirà saprà fare altrettanto bene: basta vedere un nostro allenamento per capire che questi ragazzi sono tutti pronti per giocare e dare battaglia. Mangiano il campo, vogliono mettermi in difficoltà nelle scelte e io ne sono ben contento”.

“La Viterbese è una buona squadra – conclude il mister -, un avversario ostico che sapremo affrontare con serenità e consapevolezza nei nostri mezzi. Dobbiamo lottare per il nostro amico Dollaro”.