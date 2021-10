La Lucchese sfida la capolista Reggiana. Ancora out Baldan, Nannini e Picchi

Al Mapei Stadium giocando a viso aperto e senza paura. Sono queste le parole d’ordine in casa Lucchese, che appresta ad affrontare la complicata trasferta di lunedì (1 novembre, alle 17,30) contro la capolista Reggiana. La prima della classe comanda il girone B con 25 punti, zero sconfitte all’attivo, ben 20 gol fatti e solamente 6 reti subite. La Lucchese è all’undicesimo posto con 14 punti (-11 dalla Reggiana), ma arriva con entusiasmo all’appuntamento con all’attivo la prima striscia di risultati utili consecutivi in campionato.

L’analisi di mister Guido Pagliuca a pochi giorni dal match: “È una sfida importante, dovremo essere bravi a far bene le cose che sappiamo fare. Ci sarà da lottare e dare tutto quello che abbiamo. Sono consapevole di avere un gran gruppo, a cui auguro di dare il 100% contro la Reggiana. Dovremo stare attenti e cercare di giocare a calcio, come fatto fin ad ora, sempre con umiltà, dedizione e sacrificio. Senza dimenticare la consapevolezza nei nostri mezzi”.

Sulle condizioni della rosa: “La squadra sta bene sia mentalmente che fisicamente – sottolinea il mister -. C’è entusiasmo e voglia di giocare a pallone. Contro la Reggiana saranno indisponibili gli infortunati Picchi, Brandi, Nannini, Zanchetta e Baldan. Contiamo di recuperare qualcuno già da mercoledì, Picchi e Baldan saranno ancora out. Siamo partiti tardi e ci manca quel mese di lavoro, questo è uno dei motivi di tanti infortuni. Però, ripeto, alleno un gruppo splendido che può ancora crescere molto. Noi come staff vogliamo stimolarli e tirare fuori il meglio dei giocatori. Ci sono grossi margini di crescita”.

Non ci sarà il nuovo arrivo Minala. Il centrocampista rossonero, ex Lazio, non gioca una partita ufficiale da oltre un anno ed è indietro con la preparazione. I tifosi dovranno aspettare qualche mese per vederlo al top, presumibilmente gennaio.

La Pantera arriva alla gara del Mapei Stadium dopo la vittoria sulla Viterbese, una vittoria di “corto muso” citando Massimiliano Allegri. Una partita che ha fornito diversi spunti, uno su tutti la continua crescita di Eklu, sempre più leader del centrocampo rossonero. Contro la Reggiana servirà una Lucchese più attenta – vietato concedere un ingenuo contropiede all’ultimo respiro del primo tempo che poteva costare caro – e in partita per tutti i 90 minuti: “Dove dobbiamo migliorare? A livello di gioco dobbiamo far arrivare la palla pulita agli attaccanti – sottolinea Pagliuca -, dobbiamo metterli nelle condizioni di vedere la porta. Dobbiamo migliorare anche sotto l’aspetto mentale, gestire meglio i 20 minuti finali a risultato acquisito”.