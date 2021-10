La Reggiana avversaria dei rossoneri: è l’unica imbattuta del campionato

Con i suoi 25 punti la Reggiana, avversaria di domani della Lucchese, guarda tutti dall’alto in basso. Non c’è da meravigliarsi se i granata sono primi in classifica. In casa delle grandi, a questo punto delle dirette concorrenti, hanno fatto benissimo. Pareggio a Modena in rimonta, vittorie a Siena e Pescara, sempre con una zampata di Zamparo, in Toscana nelle battute iniziali, in Abruzzo sullo striscione d’arrivo. Primo posto più che meritato per un complesso che è appena sceso dalla serie B ed è tra le big del girone.

Rendimento

La Reggiana è l’unica formazione imbattuta del campionato con un bilancio di 7 vittorie, record da condividere con il Cesena e 4 pareggi. Ha segnato 20 gol primato in coabitazione con l’Imolese è ha insaccato 6 reti. Solo il Cesena con 5 gol subiti è riuscito a fare meglio dei granata. Lunedì 25 ottobre ha pareggiato per 2-2 a Pontedera rincorrendo sempre il risultato, è riuscita a evitare la sconfitta grazie alla doppietta di Zamparo

Bilancio casalingo

Il ruolino al Mapei Stadium – Stadio del Tricolore è di 4 vittorie e un pareggio. L’ultima squadra capace di vincere a Reggio Emilia è stata la Spal, lo scorso 7 maggio 2021 nella gara di congedo dei granata dalla serie B. Tre delle quattro vittorie sono arrivate con 2 reti di scarto. Aquila Montevarchi e Olbia sono state superate per 2-0, l’Ancona Matelica è stata battuta per 3-1. Il successo di maggiori proporzioni è arrivato il 28 settembre con il rotondo 3-0 alla Carrarese. L’unica squadra fino ad ora uscita imbattuta da Reggio Emilia è stato il Gubbio capace di inchiodare il 12 settembre gli emiliani sul nulla di fatto. 10 gol fatti e 1 solo subito, fanno della Reggiana la squadra con la miglior difesa casalinga di tutto il torneo. L’unica rete è stata segnata da Sereni dell’Ancona Matelica lo scorso 19 ottobre 2021. Ha segnato 1 solo gol nel primo tempo, all’esordio stagionale con l’Aquila Montevarchi, gli altri 9 gol sono arrivati nella ripresa di cui 6 concentrati dall’ 86 esimo al 93 esimo minuto.

Cifre

Sono 9 i calciatori reggiani che sono andati in gol. Comanda la graduatoria Luca Zamparo con 6 reti di cui 2 dal dischetto. Al secondo posto troviamo Eric Lanini con 4 centri, 3 gol per Samuele Neglia, due reti per Marco Rosafio. A quota 1 ci sono Paolo Rozzio, Daniele Scaudone, Davide Guglielmotti, Daniele Sorrentino e Stefano Scappini. Ha usufruito di due rigori che le hanno consentito di vincere a Pescara per 3-2 al novantesimo e a Pontedera di acciuffare il 2-2 definitivo. Rosafio è l’unico calciatore che si è visto sventolare un cartellino rosso nella gara giocata a Pescara.

Volti nuovi

Squadra profondamente rinnovata rispetto a quelle che nella passata stagione dopo 21 anni era tornata in serie B. In porta dalla Primavera dell’Inter arriva Alessandro Marconi nella passata stagione in prestito al Sassuolo. In difesa dal Cittadella arriva Agostino Camigliano e dalla stessa società è stato prelevato anche l’attaccante Marco Rosafio. Sempre nel reparto arretrato dall’Avellino è stato preso Giuliano Laezza, dal Belluno arriva Denis Chiesa, dal Catanzaro è stato prelevato Sergio Contessa, dal Lecco arriva Cristian Cauz, dal Monza con la formula del prestito arriva a Reggio Emilia Armando Anastasio fino a gennaio 2021 in prestito al Hnk Rijeka e dall’Arezzo la Reggiana si è assicurata Alessio Luciani. A metà campo dal Crotone arriva Luca Cigarini, dal Modena approda in granata Mattia Muroni, dal Cosenza è stato preso Daniele Sciaudone e dal Renate approda in Emilia Davie Guglielmotti. Tranne Zamparo, il reparto offensivo è stato completamente cambiato. Dal Bari dopo essere stato inviato in prestito alla Fermana arriva Samuele Neglia, dal Modena per fine prestito è tornato alla regia Stefano Scappini, dal Parma con la formula del prestito dopo aver trascorso la passata stagione a Novara arriva Eric Lanini e dal Lornano Badesse è stato preso Daniele Sorrentino.

Allenatore

La conduzione tecnica è affidata a Aimo Diana. L’ex calciatore soprattutto di Sampdoria e Brescia inizia la carriera da allenatore nella stagione 2013-14 ai Giovanissimi Nazionali della Feralpisalò . L’anno successivo gli viene affidata la formazione Berretti. Nel novembre del 2015 subentra all’esonerato Michele Serena alla guida della prima squadra, chiude la sua esperienza con un ottavo posto in classifica. Il 20 febbraio 2017 subentra sulla panchina del Melfi retrocedendo ai playout. A dicembre dello stesso anno è chiamato alla guida della Sicula Leonzio. Il 20 novembre del 2018 diventa il nuovo allenatore del Renate dopo aver ottenuto la salvezza al primo anno dopo aver rilevato la squadra all’ultimo posto, centra due terzi posti nelle due annate successive.

Assenti

Aimo Diana non può disporre del portiere Giacomo Venturi, del difensore Giuliano Laezza e del centrocampista Del Pinto. Giuliano Laezza ha subito in allenamento la lesione del legamento crociato che lo terrà per molti mesi lontano dai campi, il suo infortunio si va ad aggiungere a quello occorso sempre in allenamento a Lorenzo Del Pinto con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Giacomo Venturi invece ha subito una lesione ai reni in occasione della gara con il Pescara per un duro scontro con il calciatore abruzzese De Marchi.

Arbitro

La sfida in Emilia è stata affidata al signor Francesco Luciani di Roma 1 con gli assistenti Andrea Cravotta di Città di Castello e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto ufficiale è il signor Eugenio Scarpa di Collegno. Direttore di gara esperto per lui è al quinto anno in Serie C. Ha arbitrato due volte la Pantera con un bilancio in parità, una sconfitta il 22 ottobre 2017 in casa del Gavvorrano per 1-0 e un successo al “Porta Elisa, il 23 marzo 2019 nella gara vinta per 3-1 sulla Pro Patria. Ha arbitrato una volta i granata nella gara vinta tra le mura amiche il 16 dicembre 2017 con vittoria sul Teramo per 2-1

Precedenti

Disco rosso per la Lucchese nei due stadi che hanno accompagnato le gesta della Reggiana in casa. Il “Mirabello” e lo stadio “Giglio”. Sono 13 le affermazioni dei granata, con 8 pareggi e due successi rossoneri. La Lucchese non passa a Reggio dal 28 gennaio 2001 per 2-0 andando in gol con Giraldi in chiusura di primo tempo e raddoppiando con Zakhov dopo un’ ora di gioco.

Rosa

Portieri: 1 Matteo Voltolini, 2 Giacomo Venturi, 12 Alessandro Marconi dalla Primavera dell’Inter lo scorso anno in prestito alla Primavera del Sassuolo

Difensori: 4 Paolo Rozzio, 6 Agostino Camigliano ex Cittadella, 23 Giuliano Laezza ex Avellino, 14 Denis Chiesa ex Belluno, 3 Sergio Contessa ex Catanzaro, 22 Cristian Cauz ex Lecco, 24 Armando Anastasio in prestito dal Monza fino a gennaio 2021 in prestito all’ HNK Rijeka, 17 Lorenzo Libutti, 16 Alessio Luciani ex Arezzo

Centrocampisti: 8 Luca Cigarini ex Crotone, 96 Mattia Muroni ex Modena, 5 Fausto Rossi, 28 Lorenzo Del Pinto fino a gennaio 2021 al Benevento, 88 Daniele Sciaudone ex Cosenza, 44 Davide Guglielmotti ex Renate, 21 Igor Radrezza

Attaccanti: 11 Samuele Neglia ex Bari lo scorso anno in prestito alla Fermana, 7 Marco Rosafio ex Cittadella, 9 Stefano Scappini lo scorso anno in prestito al Modena, 30 Luca Zamparo, 94 Eric Lanini in prestito dal Parma lo scorso anno in prestito al Novara, 10 Daniele Sorrentino ex Lornano Badesse