La Lucchese sfida la capolista Reggiana: torna Fedato dal primo minuto (0-0)

Reggiana – Lucchese 0-0

REGGIANA: Voltolini; Contessa, Rozzio, Rossi, Camigliano, Rosafio, Luciani, Radrezza, Zamparo, Sciaudone, Lanini. A disp.: Marconi, Cigarini, Scappini, Sorrentino, Neglia, Chiesa, Libutti, Anastasio, Cauz, Guglielmotti, Muroni. All. Diana

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Papini, Bachini, Bellich, Corsinelli; Frigerio, Eklu, Visconti; Belloni; Semprini, Fedato. A disp.: Cucchietti, Bensaja, Gibilterra, Babbi, Panati, Quirini, Yakubiv, Dumbravanu, Nanni, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero. All. Pagliuca

ARBITRO: Francesco Luciani di Roma 1 (Cravotta di Città di Castello e Trasciatti di Foligno)

NOTE: ammoniti Radrezza, Bellich

Al Mapei Stadium giocando a viso aperto e senza paura. Sono queste le parole d’ordine in casa Lucchese, con i rossoneri che tornano in campo per affrontare la capolista Reggiana. La prima della classe comanda il girone B con 25 punti, zero sconfitte all’attivo, ben 20 gol fatti e solamente 6 reti subite. La Lucchese è all’undicesimo posto con 14 punti (-11 dalla Reggiana), ma arriva con entusiasmo all’appuntamento dopo la vittoria casalinga con la Viterbese (sette i punti nelle ultime tre gare).

Due soli cambi per mister Pagliuca rispetto all’ultima gara del Porta Elisa: difesa confermata in blocco con capitan Coletta in porta, Bachini e Bellich centrali e Papini-Corsinelli sulle fasce. A centrocampo torna titolare Frigerio, fuori Bensaja, che parte dalla panchina. Confermatissimo Eklu, sempre più leader della Pantera, e ancora spazio a Visconti. Belloni agirà alle spalle del tandem d’attacco formato da Semprini e Fedato, al rientro dopo il turno di squalifica.

La parola passa al campo: fischio di inizio alle 17,30 al Mapei Stadium.