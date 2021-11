Lucchese, ancora out Picchi e Baldan. Il mister: “Gli errori arbitrali ci sono già costati 3/4 punti”

Dopo la sconfitta contro la capolista Reggiana, con quel rigore netto non fischiato che grida ancora vendetta, la Lucchese è pronta per tornare in campo con l’obiettivo riscatto. Domenica (7 ottobre), alle 12,30, al Porta Elisa arriva il Montevarchi.

L’analisi di mister Guido Pagliuca a due giorni dal match: “È stata una settimana intensa, in cui i ragazzi come sempre si sono allenati ad un ritmo altissimo, mettendomi in difficoltà nelle scelte. La fortuna più grande per un allenatore è proprio quella di avere a disposizione un gruppo così, dove sai di poter contare su tutti. I ragazzi hanno a cuore la maglia che indossano e lo dimostrano ogni giorno. La rabbia per la beffa di lunedì è stata trasformata in energia e slancio positivo. Purtroppo, facendo un rapido calcolo, gli errori arbitrali ci sono già costati almeno 3/4 punti dall’inizio del campionato e per una squadra che dovrà lottare fino all’ultima giornata per il proprio obiettivo non sono affatto pochi”.

La Pantera dovrà fare ancora una volta i conti con gli infortuni: “Ci prepariamo ad una gara dove dovremo tenere la concentrazione sempre alta anche nelle piccole cose e l’intensità sempre al massimo – afferma il mister -. Proviamo a recuperare alcuni infortunati, come Nannini, che ovviamente non sarà al 100%, mentre sono ancora fermi Picchi, Baldan e Zanchetta“.

Pagliuca chiama a raccolta i tifosi: “Con la partita che si giocherà alle 14,30 di domenica, mi auguro di avere un bel colpo d’occhio verso gli spalti del Porta Elisa, perché sappiamo bene quanto è importante il sostegno dei nostri tifosi e della città. Anche lunedì a Reggio sono stati fantastici dal primo al 90′. Dobbiamo fare bene per noi, per loro e per l’amico Dollaro che è sempre presente”.