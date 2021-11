Lucchese a caccia di punti a Gubbio: in attacco c’è Semprini (0-0)

Gubbio – Lucchese

GUBBIO: Ghidotti; Aurelio, Redolfi, Cittadino, Sarao, Signorini, Malaccari, Sainz, Oukhadda, Arena, Mangni. A disp.: Meneghetti, Formiconi, Fantacci, Spalluto, Francofonte, Migliorelli, D’Amico. All. Torrente

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Papini, Bachini, Bellich, Corsinelli; Eklu, Bensaja, Frigerio; Belloni; Fedato, Semprini. A disp.: Plai, Cucchietti, Visconti, Nannini, Gibilterra, Picchi, Babbi, Yakubiv, Schimmenti, Ruggiero, Brandi, Minala. All. Pagliuca

ARBITRO: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa (Vettorel di Latina, Fraggetta di Catania)

Dopo la convincente vittoria casalinga contro l’Aquila Montevarchi, la Lucchese torna in campo a caccia di altri importanti punti per la classifica. L’obiettivo resta la salvezza, come ribadito con forza da mister Pagliuca alla vigilia della gara. La Pantera sfida il Gubbio allo stadio Pietro Barbetti con la missione sorpasso: le due squadre, infatti, sono divise da un solo punto in classifica (Gubbio 18, Lucchese 17).

Tre cambi per mister Guido Pagliuca rispetto alla formazione scesa in campo la scorsa domenica: al centro della difesa torna Bellich, a centrocampo spazio a Bensaja e in attacco la Pantera recupera Semprini. Turno di risposo per Visconti, Dumbravanu e Nanni out (convocati in nazionale).

La parola passa al campo: calcio d’inizio alle 17,30 a Gubbio.