Una magia di Visconti stende il Siena: il derby è della Lucchese (1-0)

Lucchese – Siena 1-0

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Eklu (36′ st Brandi), Minala, Visconti (21′ st Picchi); Belloni, Fedato (33′ st Dumbravanu), Nanni. A disp.: Cucchietti, Papini, Bensaja, Gibilterra, Babbi, Quirini, Yakubiv, Svhimmenti, Lovisa. All. Pagliuca

SIENA (4-3-3): Lanni; Mora (40′ st Milesi), Terigi, Terzi, Favalli; Bianchi (19′ st Pezzella), Acquadro (19′ st Guberti), Bani (40′ st Meli); Caccavallo (19′ st Karlsson), Varela, Disanto. A disp.: Mataloni, Farcasi, Conson, Montiel, Cardoselli, Marcellusi, Conti. All. Maddaloni

ARBITRO: Dario Madonia di Palermo (Pellino di Frattamaggiore, Parisi di Bari)

RETE: 3′ st Visconti

NOTE: Ammoniti: Eklu, Mora, Disanto, Pezzella, Bellich, Coletta, Corsinelli, Terigi. Recupero: 2′ pt, 4’st. Spettatori: 1.458 (381 gradinata, 766 curva ovest, 211 curva ospiti, 100 tribuna)

Il derby è rossonero. Una magia di Visconti (primo gol in rossonero) stende il Siena alla stadio Porta Elisa e regala tre punti pesantissimi alla Pantera. La squadra di Pagliuca supera l’esame di maturità con una partita di personalità, dominata per lunghi tratti. Una battaglia in cui la Pantera ha saputo anche soffrire sul finale, dopo non essere riuscita a concretizzare le diverse palle gol create che avrebbero chiuso la gara.

Una Lucchese da sogno non si ferma, stende anche il Siena e vola a quota 21 punti.

La cronaca

È tempo di derby. Dopo la convincente vittoria con l’Aquila Montevarchi e il pareggio a Gubbio, con quella traversa che trema ancora, la Lucchese torna al Porta Elisa per affrontare il Siena. Una partita difficile con la Pantera a caccia di conferme, un esame di maturità così come sottolineato da mister Guido Pagliuca alla vigilia. I bianconeri arrivano a Lucca con 23 punti e quarto posto, dietro al terzetto di testa formato da Modena, Reggiana e Cesena. La Lucchese, all’undicesimo posto con 18 punti, è in un ottimo momento e in continua crescita.

La Pantera deve ancora una volta fare i conti con l’emergenza infortuni: out Semprini, Baldan e Zanchetta. Assente anche Frigerio. Quattro cambi per mister Pagliuca rispetto alla formazione scesa in campo a Gubbio: a sinistra torna titolare Nannini, a centrocampo c’è Visconti, in attacco spazio a Nanni dopo l’assenza a causa della convocazione in nazionale. Esordio in maglia rossonera per l’atteso ex Lazio Joseph Minala: c’è tanta curiosità di vederlo in campo. Il Siena di Maddaloni con un 4-3-3 con il tridente d’attacco formato da Caccavallo, Varela e Disanto. Out l’ex Milan Alberto Paloschi.

Derby subito incandescente, con le due tifoserie che si fanno sentire, soprattutto la curva ovest: pronti via e la Lucchese si rende pericolosa con un contropiede guidato dal solito Visconti. Nanni, ben servito sul centro-destra, spreca mettendo al centro un cross troppo debole e mal indirizzato. Al 4’ risponde il Siena con la conclusione di Mora che centra solo l’esterno della rete. Ospiti in attacco: al 7’, dopo un rimpallo in area su cross da calcio da fermo, Acquadro calcia in mischia a botta sicura ma viene murato dalla retroguardia rossonera.

Primo venti minuti di gioco con ritmi alti e buon calcio, è una battaglia al Porta Elisa. Pochissime le occasioni da gol: al 32’ ci prova Caccavallo direttamente da calcio di punizione, Coletta è bravo a fare un passo indietro e deviare il pallone oltre la traversa. Il primo tempo non registra altri acuti: l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Le due squadre rientrano in campo nella ripresa senza cambi. Al 3’ si sblocca il derby con una magia da centro area di Visconti, il migliore in campo dei rossoneri: il numero 3 dal nulla si inventa un tocco morbido di sinistro, di pura classe, che si insacca sotto l’incrocio con Lanni immobile a guardare il pallone. Grande Lucchese al Porta Elisa: al 15’ Visconti pennella un bel pallone in area per Nanni, che mette giù, appoggia per Fedato che lascia partire destro in diagonale che viene respinto in corner da Lanni con la punta dei guantoni. Al 17’ risponde il Siena con il colpo di testa di Bianchi su cross da calcio d’angolo: Coletta blocca con qualche brivido. Al 21’ esce Visconti tra gli applausi del Porta Elisa: dentro Picchi. Dominio Lucchese: al 28’, dopo un’azione da manuale, Nannini entra in area dalla sinistra ma sul più bello sbaglia l’ultimo tocco. La Pantera costruisce tanto, ma non riesce a concretizzare e mettere in cassaforte la partita con la seconda rete.

La gara resta aperta: al 38’ Varela, su sponda di Karlsson, calcia di prima dal limite dell’area impegnando Coletta, che salva il risultato. Finale vietato ai deboli di cuore, con un super Coletta che mette un muro davanti alla porta. Il risultato non cambia: triplice fischio dell’arbitro, il derby è rossonero. Scatta la festa della Lucchese davanti ai propri tifosi.