Lucchese-Carrarese sospesa sullo 0-0, il 15 dicembre si gioca il secondo tempo

Adesso è ufficiale: il derby tra Lucchese – Carrarese proseguirà mercoledì (15 dicembre) alle 14,30. La partita di sabato (4 dicembre) era stata interrotta dopo 45′ per impraticabilità del terreno del Porta Elisa.

I biglietti

La società Lucchese 1905 comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese – Grosseto, in programma domenica (12 dicembre), sarà attiva da giovedì (9 dicembre). I biglietti saranno acquistabili al point rossonero sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti orari: giovedì 9 dicembre (15-19); venerdì 10 e sabato 11 (10-13 e 15-19); domenica 12 dicembre (10-13 e 14-17,30 al botteghino). Questi i prezzi dei tagliandi: gradinata intero 19 euro pià prevendita (euro 1); curva ovest intero 9 euro più prevendita; gradinata under (10-14 anni) 11 euro più prevendita; curva ovest under (10-14 anni) 7 euro più prevendita. I biglietti sono acquistabili anche online sul circuito Gop2 o presso i seguenti punti vendita: Edicola tabacchi La Pergamena di Pirrera Gaetano Simone in via Roma 63 a Porcari; Lucca Carta in via Romana est 140 a Porcari

Per la gara Lucchese – Carrarese, che verrà conclusa mercoledì 15 dicembre alle 14.30, la società comunica che i biglietti saranno in vendita per ogni settore al 50 per cento del prezzo di listino (stessi orari di biglietteria – vedi sopra). Per chi è già in possesso del tagliando della gara, l’accesso sarà regolarmente consentito alla presentazione del biglietto. Chi avesse acquistato il precedente tagliando, ma non ne fosse più in possesso, è invitato a confermare la propria presenza allo stadio inviando una mail a marketing@lucchese1905.it e presentando all’ingresso dello stadio la risposta della società.

Accesso allo stadio

L’ingresso allo stadio sarà concesso soltanto a coloro i quali sono in possesso di green pass rafforzato Covid-19 o super green pass. La certificazione non sarà richiesta al momento dell’emissione del tagliando, ma nella fase di accesso allo stadio.