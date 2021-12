Lucchese – Grosseto 0-0

LUCCHESE: Coletta, Bachini, Nannini (17’st Visconti), Picchi (34’st Brandi), Semprini (32’st Nanni), Bellich, Frigerio, Corsinelli, Fedato, Belloni (44’st Gibilterra), Minala. A disp. Cucchietti, Bensaja, Babbi, Quirini, Yakubiv, Dumbravanu, Lovisa, Baldan. All. Pagliuca.

GROSSETO: Barosi, Siniega (29’st Fratini), Ciolli, Salvi, Raimo, Cretella, Vrdoljak, Serena (23’st Piccoli), Semeraro (39’st Gorelli), Moscati (39’st Ghisolfi), Boccardi (23’st Arras). A disp. Fallani, Scaffidi, Artioli, Tiberi. All. Magrini.

ARBITRO: Fontani di Siena (Lattanzi di Milano e Tinello di Rovigo. Quarto uomo Cortese di Bologna)

NOTE: Ammoniti Salvi (30’pt), Belloni (31’pt), Vrdoljak (31’pt), Nannini (35’pt), Raimo (14’st), Semeraro (24’st). Espulso al 38’pt l’allenatore Pagliuca. Angoli 5-2 per la Lucchese. Recupero pt 1′ – st 5′.

Lucchese e Grosseto si dividono la posta su un campo ancora pesante e non in perfette condizioni. Poche o punte le occasioni rilevanti nell’arco del match che vive di due momenti rilevanti: l’espulsione di mister Pagliuca per un battibecco con l’arbitro e le proteste per un calcio di rigore non concesso ai padroni di casa nella ripresa.

Ritmi blandi anche per il terreno di gioco che rimane pesante e non certo in perfette condizioni. A fare la partita è comunque la Lucchese che trova in Frigerio, nei primi minuti, l’elemento più vivace. Ci prova al 3’ con un tiro deviato che finisce sopra la traversa anche grazie a un attento Barosi. Al 10’ un cross di Fedato serve Frigerio che manda a lato: occasione ottima non sfruttata da colori rossoneri. Il Grosseto, dal canto suo, si difende ordinatamente, ma quando i rossoneri accelerano sono sempre brividi. Al 24’ un cross dalla tre quarti trova pronto Barosi a evitare pericoli. Al 29’ la prima occasione ospite: Bachini impedisce a Boccardi una facile conclusione dopo un triangolo con Moscati.

La partita si fa maschia e fioccano i cartellini. Ne fa le spese mister Pagliuca che in un battibecco con l’arbitro riceve due gialli a intervallo ravvicinato e viene espulso al 38’. Nel finale di frazione si registra una conclusione altissima di Cretella, in colpo di testa di Fedato che non trova lo specchio della porta e una botta di Corsinelli da fuori area che costringe Barosi a smanacciare in corner.

Nella ripresa ti aspetti più verve dalle due formazioni ma se possibile il match si spegna ulteriormente. Per la prima fiammata occorre attendere il 21’ della ripresa quando un tiro di Frigerio di controbalzo trova Barosi pronto alla parata. Sul fronte opposto ci prova Arras da fuori ma il tiro finisce alto sulla traversa. Episodio contestato al 27’: Corsinelli va giù in area per un presunto contatto con Semeraro ma l’arbitro, fra le proteste locali, lascia proseguire. È l’ultima vera emozione del match, che non cambia registro neanche con le sostituzioni e neanche negli interminabili (per la qualità del gioco) cinque minuti di recupero. L’ultimo sussulto è un tiro di Arras che finisce alto. Davvero troppo poco per i rossoneri per conquistare i tre punti mentre il Grosseto raggiunge il suo obiettivo: la divisione della posta.

