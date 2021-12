Lucchese, tre positivi al Covid: ma il derby con la Pistoiese si gioca (0-0)

Pistoiese – Lucchese

PISTOIESE: Crespi, Sottini, Sabotic, Castellano, Vano, Romano, Pinzauti, Gennari, Minardi, Martina, Mezzoni. A disp.: Pozzi, Donini, Valiani, Stijepovic, Ricci, Tempesti, D’Antoni, Deratti, Moretti, Pertica, Mal, Ubaldi. All. Lopez

LUCCHESE: Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Visconti; Eklu, Minala, Frigerio; Semprini, Fedato, Babbi. A disp.: Plai, Cucchietti, Bensaja, Gibilterra, Picchi, Quirini, Nanni, Lovisa, Brandi, Baldan. All. Carbone

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino (Dell’Arciprete di Vasto e Spataro di Rossano)

Dopo i due pareggi (senza reti) consecutivi contro Grosseto e Carrarese, la Lucchese scende in campo per affrontare la Pistoiese. Allo stadio Marcello Melani va in scena un altro derby, il terzo impegno in sette giorni per la Pantera che va a caccia di importanti punti per chiudere al meglio la prima parte di campionato.

La squadra di Pagliuca, in zona playoff con 24 punti in classifica (+10 sulla Pistoiese penultima), ha acquisito solidità difensiva e continuità dei risultati. I dati parlano chiaro: la Pantera non perde e non subisce gol dal lontano 31 ottobre (2-0 con la Reggiana). Il bel gioco non è mai mancato fin da inizio stagione, ma adesso la Lucchese sta attraversando un momento poco prolifico sotto porta: l’ultima rete, infatti, è stata segnata da Visconti, una magia che ha deciso il derby con il Siena lo scorso 21 novembre.

Non solo Belloni e Nannini, out per squalifica, la Lucchese deve fare (ancora) i conti anche con i casi di positività al coronavirus: “Nella sessione dei test anticovid-19 tenutasi ieri (18 dicembre), sono emersi tre casi di positività nel gruppo squadra – si legge sul comunicato ufficiale -. La società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc. Oggi (19 dicembre) nella nuova sessione non è stato riscontrato nessun nuovo caso di positività, pertanto la partita Pistoiese – Lucchese avrà regolarmente luogo”.

Tre cambi per mister Pagliuca (squalificato per il derby, con Carboni in panchina a guidare la Pantera) rispetto al secondo tempo giocato mercoledì (15 dicembre) contro la Carrarese: a centrocampo torna Eklu dal primo minuto, in attacco spazio a Semprini e Babbi, con Nanni che parte dalla panchina. Dall’altra parte esordio in panchina per mister Giovanni Lopez, ex rossonero.

Calcio d’inizio alle 17,30 a Pistoia.