Al Porta Elisa arriva una Imolese in lotta per la sopravvivenza

Un solo punto nelle ultime 6 giornate, raccolto il 12 dicembre in quel di Pesaro e l’Imolese si trova invischiata nella lotta per la sopravvivenza. Gli emiliani occupano il quart’ultimo posto della classifica al termine di un turno nel quale nessuna delle dirette concorrenti, Viterbese, Grosseto, Pistoiese, Teramo, Fermana e Aquila Montevarchi è riuscita a fare bottino pieno. Domenica 19 dicembre è stata superata davanti al proprio pubblico per 1-0 dal Pescara, rimediando la sua terza sconfitta interna consecutiva dopo quelle con Reggiana e Modena le due battistrada del girone.

Rendimento

Dopo 11 giornate, il 23 ottobre, vittoria al Romeo Galli sul Grosseto per 5-0, la formazione emiliana aveva totalizzato 18 punti, nelle seguenti 8 giornate sono arrivati 2 punti vanificati da una penalizzazione di due punti dovuta alla mancanza di documenti in merito al passaggio di proprietà da Spagnoli all’attuale presidente Antonio De Sarlo che fanno fatto scivolare gli emiliano in zona critica. I 18 punti conquistati sono frutto di 5 vittorie, altrettanti pareggi e 9 sconfitte con 24 gol fatti e uno in più subito.

Bilancio in trasferta

Fuori ha un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Quando ha mantenuto la porta inviolata ha portato a casa il risultato. Ha chiuso a reti bianche le sfide con Cesena e Vis Pesaro, si è imposta a Viterbo per 3-0 e a Teramo per 1-0 andando in gol nella seconda frazione. Il successo a Olbia, l’ultimo esterno stagionale, il 16 Ottobre per 2-0 è maturato nel primo tempo. Ha perso 4 volte, con 3 reti di scarto è stata battuta dal Montevarchi per 4-1, lo scorso 14 novembre in quella che è la sconfitta esterna di maggiori proporzioni e in casa della Fermana per 3-0. Ha perso per 2-0 a Chiavari e per 3-2 a Ancona. Quando ha segnato per prima ha sempre vinto, quando ha perso è sempre arrivata in svantaggio alla pausa. 9 gol segnati in trasferta di cui 3 nel primo tempo. Ha subito 12 gol di cui 8 nella prima frazione. Fuori casa non segna da 217 minuti

Cifre

24 i gol segnati dall’Imolese, capocannoniere è Matteo Angeli con 5 gol, a quota 3 ci sono Leonardo Benedetti, Gianluca Turchetta e Stefano Padovan, 2 gol per Nicolas Belloni e Alessandro Lombardi, a quota 1 ci sono Filippo Boccardi, Davide Masella, Matteo Liviero, Riccardo Boscolo Chio e Luca Matarese. Ha beneficiato di 2 rigori entrambi trasformati, 4 quelli fischiati contro di cui uno parato da Rossi a Lanini della Reggiana. Vona e Cerretti hanno rimediato un cartellino rosso, 2 espulsioni invece hanno riguardato il tecnico Gaetano Fontana espulso durante la gara con il Pescara, sarà costretto a seguire la gara con la Lucchese dalla tribuna.

Volti nuovi

Rispetto alla gara d’andata giocata il 29 agosto e vinta dalla Lucchese per 1-0, sono 6 i nuovi arrivati in casa imolese. Il difensore Salvatore Dario La Vardera arrivato in prestito dal Cosenza fino a gennaio 2021 alla Primavera dei calabresi per poi andare in prestito all’Acireale. Il centrocampista Davide Masella arrivato con la stessa formula dal Benevento, l’attaccante Nicolas Belloni di nazionalità argentina arrivato dal Pescara, il portiere Ricardo Melgrati arrivato a Imola da svincolato dopo aver indossato a gennaio 2021 la maglia dell’Arezzo, il centrocampista Antonio Palma nella passata stagione al Seregno e da svincolato dopo aver indossato da febbraio 2021 la maglia del Savoia l’Imolese si è assicurata il tre-quartista Antonio Letizia

Arbitro

La sfida del Porta Elisa è stata affidata a Andrea Ancora di Roma 1 con la collaborazione dei signori Antonino Junior Palla di Catania e Mario Pinna di Oristano. Quarto ufficiale è il signor Costantino Cardella di Torre del Greco. Il direttore di gara capitolino ha arbitrato la Lucchese 10 gennaio 2021 a Lecco in una gara pareggiata per 2-2 e ha diretto l’Imolese in questo campionato in occasione della gara vinta a Olbia per 2-0

Precedenti

L’ultimo precedente venne anticipato a sabato, era il 18 gennaio 2014, per esigenze televisive. La gara Valevole per il campionato di Serie D e si chiuse sul 2-2. Vantaggio rossonero immediato con De Luca, su calcio di rigore realizzato da Belluzzi arrivò il pareggio ospite. Fuochi d’artificio sui titoli di coda finale, in pieno recupero Antoniacci ribaltò il risultato per i suoi, una conclusione a giro di Nazareno Tarantino permise alla Lucchese di evitare la sconfitta.