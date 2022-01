Piano economico finanziario e sostenibilità: ecco i documenti depositati dalla Lucchese per il Porta Elisa

Il progetto del restyling dello stadio Porta Elisa è pronto a decollare e dalla Lucchese fanno sapere di aver depositato, ieri mattina (10 gennaio) delle integrazioni volontarie che erano state al centro del dibattito nell’ultimo consiglio comunale e che riguardano il nuovo piano economico finanziario e la sua sostenibilità.



Qualche riserva sul progetto della ristrutturazione del Porta Elisa, che si dovrebbe trasformare in uno “stadio all’inglese”, con negozi , servizi e uffici, c’erano state da parte dell’amministrazione comunale ed in particolar modo, sul recupero dell’investimento di circa 5o milioni di euro. Proprio per questo, a seguito di alcune dichiarazioni durante la seduta, da parte dell’assessore allo sport, Stefano Ragghianti, che aveva detto di attendere un’eventuale integrazione del progetto, la società si è mossa, presentando e protocollando la documentazione necessario e dichiarando: “La società Lucchese 1905 comunica di aver prodotto e protocollato in data odierna (lunedì 10 gennaio) le integrazioni volontarie per il prosieguo del progetto relativo al nuovo stadio Porta Elisa – scrivono nel comunicato stampa -. Con ogni probabilità tra la documentazione aggiuntiva, va ricompreso anche il nuovo piano economico finanziario dopo che dall’amministrazione comunale erano state avanzate riserve. A questo punto, il cerchio si stringe: alla luce del nuovo materiale depositato a Palazzo Orsetti, il Comune dovrà, una volta per tutte, chiarire se ci sono i presupposti per concedere l’interesse pubblico al progetto che ormai risale a quasi due anni fa e che ancora non ha visto un pronunciamento definitivo, nonostante numerose modifiche. Sarà la volta buona?”

La documentazione è stata presa in visione da parte degli uffici comunali che hanno chiesto 4 o 5 giorni di tempo per studiarla.

“Gli uffici hanno deciso di prendersi qualche giorno per esaminare la documentazione – spiega l’assessore allo sport Stefano Ragghianti -. La documentazione integrativa del piano di fattibilità del nuovo stadio, penso che riguarderà il piano economico finanziario, che era uno dei punti sui quali volevamo degli approfondimenti per valutare la pubblica utilità del piano di fattibilità. Specifico che non si tratta della pubblica utilità della ristrutturazione in generale e in astratto dello stadio Porta Elisa, che è evidente ci sia. Si tratta della pubblica utilità di questo piano di fattibilità, molto bello e interessante, ma che sotto il profilo del ritorno dell’investimento di circa 50 milioni di euro, richiede ulteriori approfondimenti”.

Dalla società Lucchese fanno sapere di non poter fornire ulteriori approfondimenti sulla documentazione depositata, non prima della riunione dei soci che si terrà domani (12 gennaio) e in cui verrà discussa la questione sul progetto del recupero dello stadio.