Lucchese, al Porta Elisa c’è l’Imolese: Pagliuca si affida a Fedato-Semprini (0-0)

Lucchese – Imolese

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Minala, Visconti; Belloni; Fedato, Semprini. A disp.: Plai, Cucchietti, Bensaja, Gibilterra, Babbi, Panati, Quirini, Dumbravanu, Nanni, Ruggiero, Brandi, Baldan. All. Pagliuca

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Cerretti, Angeli, Vona, Liviero; Boscolo Chio, D’Alena, Benedetti; Matarese, Se Sarlo, Turchetta. A disp.: Santopadre, Melgrati, Lia, Rinaldi, Masella, La Vardera, Lombardi, Palma, Belloni. All. Zecchi

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano (Taverna di Bergamo e Barbiero di Campobasso)

Dopo praticamente un mese di stop (l’ultima partita, infatti, è stata giocata a Pistoia lo scorso 19 dicembre), la Lucchese torna in campo per disputare la prima gara del girone del ritorno. Al Porta Elisa va in scena il recupero contro l’Imolese, partita rinviata a causa dei molti casi di positività al coronavirus fra gli emiliani. “Qualunque partita, dopo una lunga sosta, nasconde insidie” ha dichiarato mister Pagliuca alla vigilia della gara, ma la Pantera non intende steccare il primo appuntamento del 2022.

L’obiettivo è quello di continuare a crescere nella decisiva seconda parte di stagione. Venticinque punti in 19 partite giocate, 6 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte e attuale decimo posto in zona playoff. È questa la fotografia della Lucchese al giro di boa del campionato, un girone molto complicato ma fin qui giocato alla grande. I numeri parlano chiaro: la Pantera è imbattuta e non prende gol da ben 7 gare. L’ultima sconfitta risale a fine ottobre con la Reggiana. La Lucchese, dopo un avvio di campionato con troppi gol subiti, ha alzato il muro diventando addirittura la quarta miglior difesa del campionato (18 gol subiti) dietro solamente a Reggiana, Cesena e Modena. Il problema però adesso è in fase realizzativa. La Lucchese costruisce tanto ma non riesce a concretizzare: con 16 gol fatti è il terzo peggior attacco del girone (l’ultima rete è stata segnata da Visconti il 21 novembre contro il Siena).

La Lucchese, dopo ben quattro pareggi consecutivi a reti bianche, intende iniziare il 2022 lasciandosi alle spalle anche le critiche in seguito alla cessione di Eklu, leader assoluto del centrocampo nonché miglior giocatore rossonero della prima parte della stagione. Pagliuca riparte dal suo 4-3-1-2 con Coletta in porta, Corsinelli e Nannini sulle corsie laterali, Bachini-Bellich al centro della difesa. A centrocampo spazio a Visconti, oltre ai confermati Minala e Frigerio. Sulle trequarti torna Belloni, in campo alle spalle del tandem Fedato-Semprini. Babbi e Nanni partono dalla panchina.

La parola passa al campo: calcio di inizio alle 18 allo stadio Porta Elisa.