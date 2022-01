Lucchese, in prestito dal Pisa arriva l’attaccante Leonardo Ubaldi

Si muove il mercato della Lucchese. Dopo la contestata cessione di Eklu, leader del centrocampo nonché miglior giocatore della prima parte della stagione, in maglia rossonera arriva l’attaccante Leonardo Ubaldi.

Ecco il comunicato ufficiale della società rossonera: “La Lucchese 1905 annuncia di aver acquisito, in prestito dal Pisa, il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo Ubaldi (attaccante, classe ’99). Ubaldi nella prima parte del campionato in corso ha indossato la maglia della Pistoiese, mentre nella passata stagione ha militato nel Cannara (Serie D), siglando 15 gol in 32 presenze. Per lui un accordo in rossonero fino al 30 giugno 2022. Indosserà la maglia 19″.