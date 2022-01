Lucchese, è ufficiale: a centrocampo arriva Riccardo Collodel

Nuovo innesto in casa Lucchese. Dopo la contestata cessione di Eklu, leader del centrocampo rossonero, la Pantera punta su Riccardo Collodel. Il centrocampista classe ’98 arriva in prestito dalla Cremonese.

Ecco il comunicato ufficiale: “La Lucchese 1905 comunica di aver acquisito, in prestito dalla Cremonese, il diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Collodel, centrocampista classe ’98. Per Collodel, tre campionati di Serie C da protagonista, con le maglie di Vibonese e Novara, ed il passaggio alla Cremonese in serie cadetta nell’estate 2021. Vestirà la maglia rossonera 15 ed ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2022″.