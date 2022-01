Lucchese-Ancona Matelica, finisce 2-2 al Porta Elisa tra le proteste dei rossoneri

Lucchese – Ancona Matelica 2-2

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich (22′ st Baldan), Nannini; Collodel (22′ st Frigerio), Minala (1′ st Bensaja), Visconti; Belloni (38′ st Brandi); Semprini, Babbi (31′ st Nanni). A disp.: Cucchietti, Gibilterra, Quirini, Frigerio, Ubaldi, Zanchetta, Ruggiero. All. Pagliuca

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari, Masetti (42′ st Del Sole), Iotti, Maurizii; Iannoni, Papa (16′ st Gasperi), Delcarro (42′ st D’Eramo); Sereni (16′ st Rolfini), Faggioli (33′ st Bianconi), Moretti. A disp.: Canullo, Avella, Di Renzo, Palesi, Vrioni, Ruani, Noce. All. Colavitto.

ARBITRO: Luca Zucchetti di Foligno (Marchetti di Trento e Paggiola di Legnago)

RETI: 2′ pt Semprini, 17′ pt, 30′ pt rig. Faggioli, 8′ st Visconti

NOTE: Ammoniti: Nannini, Bachini, Sereni, Corsinelli, Papa, Bensaja, Baldan. 37′ espulso Corsinelli per doppia ammonizione. 762 spettatori (compresi abbonati)

Finisce 2-2 una gran partita al Porta Elisa tra Lucchese e Ancona Matelica. A Lucca succede di tutto: pronti via e la Pantera passa in vantaggio con il colpo di testa di Semprini, ma gli ospiti ribaltano subito la gara con la doppietta di Faggioli. La nervosa Lucchese del primo tempo di trasforma nella ripresa e trova il 2-2 con un super Visconti. La Pantera, nel momento migliore, finisce in 10 uomini per la discussa espulsione di Corsinelli.

La Lucchese ci prova fino in fondo anche con l’uomo in meno, ma il risultato non cambia.

Notizia in aggiornamento

La cronaca

Dopo il pareggio casalingo contro l’Imolese (con rimonta-beffa dal 3-1 al 3-3 e tanti rimpianti) e il ko in Sardegna contro l’Olbia, la Lucchese torna allo stadio Porta Elisa per affrontare l’Ancona Matelica. L’obiettivo? Il riscatto immediato e i primi 3 punti del 2022 e del girone di ritorno. La Lucchese, all’undicesimo posto con 26 punti in classifica (-9 dall’Ancona), deve lasciarsi alle spalle il deludente avvio di anno e riprendere a fare punti (la vittoria manca dal 21 novembre, 1-0 sul Siena con il gol di Visconti) per rispondere anche alle critiche relative al mercato.

“Le occasioni per segnare le dobbiamo sfruttare nel modo giusto, con la giusta cattiveria e determinazione, così come diventa determinante l’ultimo passaggio prima della conclusione”. È questo il chiaro messaggio lanciato da mister Guido Pagliuca alla vigilia del complicato match casalingo, con la Pantera che adesso deve fare un altro passo in avanti: concretizzare il bel gioco offerto sul campo con i gol.

Pagliuca ne cambia 4 rispetto alla trasferta di Olbia: nel consueto 4-3-1-2, Bellich torna al centro della difesa con Bachini. Baldan parte dalla panchina. A centrocampo esordio dal primo minuto per Collodel. Completano il reparto il solito Minala e Visconti, che lascia la trequarti a Belloni. In attacco c’è Babbi (al posto di Nanni) a far coppia con Semprini. Fedato non recupera e va in tribuna. L’Ancona di Colavitto risponde con un 4-3-3 con Sereni-Faggioli-Moretti a formare il tridente d’attacco.

Partenza da sogno per la Lucchese: pronti via e Semprini, con un gran colpo di testa da corner su assist di Belloni, insacca l’1-0 immediato. Neanche due minuti sul cronometro e la Pantera è già avanti. Qualità e quantità a centrocampo: grande avvio di gara per Collodel. L’Ancona cresce con il passare dei minuti e al 17’ arriva il discusso gol del pareggio: mischia con un batti e ribatti in area, Faggioli calcia in rete con Bachini che spazza via sulla linea di porta. Ma la palla ha oltrepassato la linea e l’arbitro convalida il gol tra le veementi proteste dei rossoneri. La partita si innervosisce e la Lucchese, che pensa di aver subito un torto, accusa il colpo: al 23’ Papa ci prova con un preciso destro su calcio si punizione, Coletta è attento e devia, vola e devia in corner.

La Lucchese soffre e l’Ancona ne approfitta: al 29’ Corsinelli atterra Moretti in area con una trattenuta a dir poco ingenua, l’arbitro non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta ancora Faggioli: palla da una parte, portiere dall’altra, l’Ancona ribalta la partita e va sul 2-1. La Lucchese prova una timida reazione, ma gli ospiti sono in pieno controllo della gara: niente recupero, si va all’intervallo con l’Acncona avanti 2-1 grazie alla doppietta di Faggioli (11 gol in campionato).

Subito un cambio per mister Pagliuca ad inizio ripresa: fuori Minala, autore di un pessimo primo tempo, dentro Bensaja. La Lucchese c’è: all’8’, dopo un pallone sfiorato di testa da Babbi in area, la palla finisce sul secondo palo dove c’è Visconti che non ci pensa due volte e trova il 2-2 con un gran mancino al volo che spacca la porta. Si infiamma la gara: al 10’ l’Ancona colpisce una traversa clamorosa con il calcio di punizione di Papa da lontanissimo. Una traiettoria strana, a palombella, che colpisce l’incrocio dei pali tra i brividi di Coletta. È tutta un’altra Lucchese in questo secondo tempo: al 12’ la Pantera sfiora il controsorpasso con un tiro dal limite di Bensaja che finisce a lato di un soffio.

Che partita al Porta Elisa, la Lucchese ci crede e si affida alle giocate del migliore in campo, Elia Visconti. Al 29’ si rivede anche l’Ancona in zona gol: calcio d’angolo sul secondo palo, Delcarro vola più in alto di tutti ma spedisce fuori. Sul momento di massima pressione rossonera arriva una doccia fredda: al 37’ la Lucchese resta in dieci uomini per l’espulsione di Corsinelli tra le veementi proteste della Lucchese contro l’arbitro, con i giocatori increduli per il doppio giallo. La squadra più pericolosa però continua ad essere la Lucchese: in pieno recupero Nannini spreca un gran contropiede sbagliando l’ultimo appoggio in mezzo. All’ultimo respiro Nanni casca in area dopo un contatto a dir poco dubbio: l’arbitro lascia proseguire tra le mille proteste del Porta Elisa. Non c’è più tempo: finisce 2-2 al Porta Elisa.