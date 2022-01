Lucchese, ecco Tumbarello. Via in prestito Panati e Bensaja

Sono un arrivo e due partenze gli ultimi movimento di mercato della Lucchese in serie C.

Dalla Vibonese arriva il centrocampista Giorgio Tumbarello, con un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2023. Per lui oltre 100 presenze nel girone C della serie C in tre stagioni e mezzo, con le maglie di Cavese e Vibonese. Indosserà la maglia numero 4. Alla Vibonese va invece in prestito secco Matteo Panati, fino al 30 giugno.

Un altro prestito secco verso il girone C di serie C anche per Nicholas Bensaja che passa alla Paganese fino al 30 giugno.