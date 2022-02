Lucchese a Cesena, tutto sugli avversari

I romagnoli sono la terza forza del torneo con i loro 43 punti lamentano un ritardo di 11 lunghezze dalle prime della classe Modena e Reggiana e hanno 5 lunghezze di vantaggio nei confronti del Pescara. L’undici di Viali ha vinto 12 volte, in sette occasioni ha diviso la posta in palio ed ha rimediato 3 sconfitte, ha segnato 30 gol e ne ha incassati 14 risultando la seconda miglior difesa del campionato dopo la Reggiana. Contro la Lucchese gioca la sua terza gara consecutiva davanti ai propri sostenitori, domenica scorsa (30 gennaio) ha regolato per 3-0 l’Olbia mentre nel turno precedente aveva pareggiato a reti bianche con la Viterbese.

Bilancio casalingo

L’ Orogel Stadium-Dino Manuzzi ha un bilancio di 7 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. E’ in serie utile da 9 gare, l’unica sconfitta è arrivata il 28 settembre 2021 con il Modena per 2-1, nell’unica gara in cui ha subito due reti davanti al proprio pubblico. Ha rifilato due reti all’Ancona Matelica battendola per 2-0 e al Pontedera sconfiggendolo per 2-1 per 1-0 ha superato Pescara e Siena realizzando il gol partita nel secondo tempo. Ha superato l’Aquila Montevarchi per 3-1 ed ha centrato la vittoria più grande il 21 novembre 2021 battendo per 4-0 la Fermana. In tutte le gare in casa in cui ha segnato è sempre passata in vantaggio per primo. Ha chiuso sullo 0-0 le sfide con Gubbio, Imolese, Pistoiese e Viterbese. 17 i gol segnati in Romagna di cui 9 nella prima parte e 8 nella seconda. Con solo 4 gol subiti è la miglior difesa casalinga di tutto il campionato, ha incassato un solo gol nel primo tempo e 3 nel secondo. Non subisce una rete in casa dal 5 dicembre con l’Aquila Montevarchi, la rete montevarchina avvenne grazie ad un autorete di Gonnelli. In casa ha la porta inviolata da 299 minuti.

Cifre

Quasi un terzo dei gol segnati dai bianconeri portano la firma dell’ex Mattia Bortolussi, il miglior marcatore del Cavalluccio con , a quota 6 troviamo il duo composto da Salvatore Caturano e Nicholas Pierini, 2 gol portano la firma di Antonio Candela, a quota 1 troviamo Riccardo Tonin, Alessio Brambilla, Carlo Ilari, Erasmo Mulè e Tommaso Berti ai quali bisogna aggiungere l’autorete del pescarese Nzita. Ha usufruito di un rigore a favore trasformato da Bortolussi con l’Aquila Montevarchi e ha avuto una massima punizione a sfavore. Non ha mai subito un espulsione.

Proprietà

Il 20 dicembre 2021 il club è diventato a stelle e strisce con il perfezionamento del passaggio del 60 % tra la Holding CFC SpA in favore di JRL Investment Partners LLC, società controllata da Robert Lewis e John Aiello con l’appoggio di un gruppo di imprenditori americani. E’ stato inoltre deciso che i ventotto soci azionisti di Holding CFC SpA continueranno a detenere il 40% della società e affiancheranno in continuità John Aiello e Robert Lewis nel nuovo percorso di sviluppo societario e sportivo.

Mercato

E’ stata una sessione di mercato che ha visto i romagnoli particolarmente attivi, dalla Virtus Verona è arrivato l’attaccante Filippo Pittarello, dal Vicenza è stato preso il difensore Marco Calderoni, nello stesso reparto è stato acquisito il difensore Nicholas Allievi, a questi bisogna aggiungere il tesseramento del calciatore austriaco Dominik Frieser che nello scorso mese di dicembre si era svincolato dal Barnsley, squadra inglese di Seconda Divisione. Hanno preso strade differenti il centrocampista Davide Munari andato in prestito al Piacenza, il difensore Moustapha Yabre è tornato alla Spal suo club d’appartenenza, il centrocampista Giovanni Nannelli è andato in prestito all’Aquila Montevarchi e il difensore Andrea Adamoli di proprietà dell’Empoli si è trasferito in prestito alla Pro Sesto

Arbitro

In Romagna è stato designato il signor Sajmar Kumara della sezione di Verona con la collaborazione dei signori Antonio Severino di Campobasso e Marco Belsanti di Bari, il quarto ufficiale è il signor Luca De Angeli di Milano. Il direttore di gara scaligero di nazionalità Albanese ha arbitrato per due volte i rossoneri con un bilancio di due pareggi sempre per 1-1, il 2 dicembre 2018 in casa con l’Olbia e il 21 febbraio 2021 al “Moccagatta” di Alessandria con la Juvenus U22, arbitra il Cesena per la prima volta. .

Precedenti

Sono 16 le sfide disputate in Romagna, il bilancio è di 9 vittorie bianconere, 6 pareggi e 1 successo della Pantera arrivato in Serie B il 6 aprile 1996 per 2-1, vigilia pasquale. La Lucchese diretta dall’ex Bruno Bolchi vinse in rimonta dopo il vantaggio locale di Aloisi, andando in gol nella seconda parte con Rastelli e Guzzo. Ci fu un finale tumultuoso dopo una rete annullata al cesenate Binotto che valeva il 2-2 dall’arbitro Lana su segnalazione del guardalinee Stevanato. Il presidente del Cesena Lugaresi scese sul terreno di gioco attendendo l’arbitro. I disordini avvenuti dai tifosi del Cesena fuori dello Stadio costarono ai romagnoli la squalifica del campo i calciatori Corrado, Tramezzani e Aloisio vennero squalifica e il presidente Lugaresi accusato di aver preso per il collo e aver scalciato l’assistente Stevanato subì una squalifica di 6 mesi poi ridotta a due. Il Cesena ha vinto gli ultimi 3 confronti, l’ultimo dei quali il 14 marzo 2004 per 2-1, il segno X non esce dall’ 11 febbraio 201 e la gara terminò a reti inviolate.