Lucchese a caccia dell’impresa a Cesena (1-0)

Cesena – Lucchese 1-0

CESENA: Nardi; Candela, Brambilla, Ardizzone, Pierini, Pittarello (29′ pt Caturano), Ciofi, Bortolussi, Missiroli, Gonnelli, Favale. A disp.: Benedettini, Pollini, Rigoni, Steffè, Berti, Ilari, Pogliano, Frieser, Calderoni, Allievi, Tonini. All. Viali

LUCCHESE: Coletta; Visconti, Bachini, Nannini, Babbi, Semrpini, Bellich, Collodel, Frigerio, Baldan, Belloni. A disp.: Cucchietti, Papini, Tumbarello, Gibilterra, Picchi, Quirini, Nanni, Ubaldi, Zanchetta, Ruggiero, Brandi, Minala. All. Carbone

ARBITRO: Sajmir Kumara di Verona (Severino di Campobasso e Belsanti di Bari)

RETE: 8′ pt Pierini

NOTE: Ammoniti: Bellich, Baldan

Dopo il pareggio casalingo, tra le mille polemiche, contro l’Ancona Matelica e quello con l’Imolese (con rimonta-beffa dal 3-1 al 3-3 e tanti rimpianti), la Lucchese torna in campo per affrontare la difficile trasferta con il Cesena. La Pantera va a caccia dell’impresa e dei primi 3 punti del 2022 e del girone di ritorno.

La Lucchese, all’undicesimo posto con 27 punti in classifica (-16 dal Cesena terzo in classifica), deve fare ancora una volta fare i conti con gli indisponibili. Mister Pagliuca (squalificato) ne cambia due rispetto alla partita di domenica (30 gennaio): out Corsinelli (squalificato) e Minala, dentro Baldan e Frigerio. Bellich recupera e parte titolare. Confermato il tandem d’attacco Babbi-Semprini, con Belloni alle spalle.