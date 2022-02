La Lucchese spreca, un gran gol di Codromaz regala la vittoria al Teramo

Teramo – Lucchese 1-0

TERAMO (3-4-3): Perucchini; Codromaz, Soprano, Pinto; Bouah (27′ st Forgione), Arrigoni, Fiorani (38′ st Rossetti), Hadziosmanovic (38′ st Lombardo); Rosso (15′ st Mordini), D’Andrea, Cisco (15′ st Bernardotto). A disp.: Agostino, Ndrecka, Malotti, Viero, De Grazia, Papaserio, Montaperto. All. Guidi

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Nannini, Visconti; Frigerio (38′ st Picchi), Collodel, Brandi (34′ st Babbi); Belloni; Semprini, Nanni (1′ st Ubaldi). A disp.: Cucchietti, Tumbarello, Gibilterra, Quirini, Zanchetta, Ruggiero, Minala. All. Pagliuca

ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini (Monaco di Termoli e Palla di Catania)

RETE: 6′ pt Codromaz

NOTE: Ammoniti: Pinto, Codromaz, Brandi. Perucchini, Nannini. Al 47′ st espulso Codromaz per doppia ammonizione

La Lucchese cade sul campo del Teramo. Allo stadio Gaetano Bonolis decide un gran gol Codromaz dopo appena sei minuti di gioco. Un’altra partita “stregata” per la Pantera, che crea gioco ma spreca troppo sotto porta: clamoroso il gol sbagliato da Visconti alla mezz’ora della ripresa. Un brutto ko dopo la convincente prestazione di Cesena: la Lucchese resta a 28 punti, il Teramo accorcia a -3.

La cronaca

Dopo la grande prestazione di Cesena, la Lucchese torna in campo per affrontare la delicata trasferta con il Teramo. La Pantera, dopo tre pareggi e una sconfitta, va caccia dei primi 3 punti del 2022 e del girone di ritorno (la vittoria manca dal 21 novembre, 1-0 sul Siena con il gol di Visconti). Vietate distrazioni, come ha sottolineato mister Guido Pagliuca alla vigilia di una gara in cui i punti potrebbero valere doppio. Tre punti per la salvezza e allontanarsi dalla zona rossa: la Lucchese, al decimo posto con 28 punti, parte dal +6 sul Teramo, che occupa la prima casella dei playout in coabitazione con l’Aquila Montevarchi.

Una partita importante in cui la Pantera dovrà fare ancora una volta i conti con i tanti indisponibili. In difesa è emergenza: Bellich e Baldan sono squalificati, Papini non recupera e va in tribuna. Pagliuca dovrebbe optare per il consueto 4-3-1-2 con Coletta in porta, Corsinelli-Visconti sulle corsie laterali e l’inedita coppia Bachini-Nannini al centro della difesa. A centrocampo torna Brandi, confermati Frigerio e Collodel con Minala che parte anche dalla panchina. In attacco c’è il tandem Semprini-Nanni, con Belloni trequartista. Il Teramo di mister Guidi risponde con un 3-4-3 con Rosso- D’Andrea-Cisco a formare il tridente d’attacco.

Parte forte la Lucchese: pronti via e Semprini (2’) impegna subito Perucchini con una conclusione velenosa. Ma a battere il primo colpo è il Teramo: al 6’ la difesa rossonera allontana un traversone al centro, la palla arriva sui piedi di Codromaz che dal limite dell’area lascia partire un gran destro che si insacca all’angolino con Coletta che non può nulla. Il Teramo è già in vantaggio. Inizio di gara a ritmi molto alti: al 10’ Hadziosmanovic sfiora il raddoppio con un piattone all’interno dell’area, da posizione defilata, che sfiora il palo lontano. Partita complicata al Bonolis, la Lucchese ci prova ma il Teramo non concede occasioni. La Pantera spinge sull’acceleratore: al 37’ ci prova Corsinelli con un destro di prima da fuori, Perucchini blocca. Dominio rossonero sul finale di tempo, con qualche brivido per un contatto in area che ha scatenato le proteste del Teramo con la richiesta di un calcio di rigore. L’arbitro lascia proseguire e il risultato non cambia: si va all’intervallo con gli abruzzesi avanti 1-0.

Subito un cambio per mister Pagliuca ad inizio ripresa: fuori Nanni, dentro Ubaldi. È una lotta allo stadio Gaetano Bonolis, con tanti grinta ma altrettanti errori in fase di impostazione in mezzo al campo. Al 10’ lampo di Cisco, che rientra sul destro e lascia partire un tiro a giro dal limite che viene deviato in corner da Coletta. Al 13’ risponde Belloni, ma la sua conclusione termina ampiamente sopra la traversa. La Lucchese attacca, il Teramo si difende e parte pericolosamente in contropiede. Al 29’ gigantesca occasione per la Pantera: Ubaldi si fa tutto il campo in contropiede e serve un cioccolatino in area a Visconti che da due passi si divora clamorosamente il gol del pareggio. La partita sembra stregata: al 31’ Semprini serve un gran pallone in area per l’inserimento di Ubaldi, che non riesce a trovare la zampata vincente.

Al 34’ mister Pagliuca si gioca la carta Babbi, fuori Brandi per una Lucchese super offensiva. Forcing della Lucchese alla disperata ricerca dell’1-1, che resta con l’uomo in più sul finale per l’espulsione di Codromaz. Al 48′ calcio di punizione per la Lucchese da buonissima posizione: calcia Semprini, la palla termina alta. È l’ultima occasione: Teramo batte Lucchese 1-0.

Foto dalla diretta Eleven Sports