Da domenica capienza a 3mila posti per il Porta Elisa

Tremila posti al Porta Elisa di qui alla fine della stagione, al netto di provvedimenti di contrasto dalla pandemia. Lo ha deciso la commissione provinciale di vigilanza per i pubblici spettacoli nella riunione odierna.

La capienza sarà di 1500 posti in Curva Ovest, di 1000 in gradinata e di 500 in curva est.

Le nuove disposizioni saranno in vigore dalla partita Lucchese-Modena di domenica (13 febbraio).