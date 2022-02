Lucchese, con il Modena rientrano Bellich e Baldan. Ancora out Fedato e Papini

Dopo il ko di Teramo e l’ennesima partita con tante occasioni da gol sprecate, la Lucchese è pronta a tornare in campo. Domani (13 febbraio), alle 17,30, al Porta Elisa arriva la capolista Modena. Sono ben 30 i punti che separano le due squadre in classifica, ma la Pantera punta all’impresa per risollevarsi in classifica.

Le parole di mister Guido Pagliuca alla vigilia dell’importante gara: “Abbiamo affrontato la settimana lavorando sulla crescita individuale nelle varie situazioni di gioco e momenti della partita. Questo campionato ci insegna ogni settimana quanto sia vietato distrarsi e quanto possa costare caro non ottimizzare le occasioni e le opportunità che creiamo. È un campionato di livello elevatissimo, dove spesso sono i dettagli a fare la differenza. Gli episodi che poi incidono sui risultati partono proprio da qui”.

La pantera recupera pezzi in difesa: “Affrontiamo il Modena preparando una partita ad elevato tasso di intensità – commenta il mister -, consapevoli delle difficoltà, ma anche di poter contare su un gruppo valido, che cerca sempre di dare il massimo ogni giorno e tenere sempre alto il ritmo, contro ogni compagine di questo girone. Perdiamo lo squalificato Brandi, ma ritroviamo in difesa Bellich e Baldan. Dobbiamo ancora rinunciare a Fedato e Papini, che ne avranno ancora per qualche settimana, ma posso contare su giocatori validi in ogni reparto. Tumbarello, che è l’ultimo arrivato, sta lavorando per trovare una condizione migliore, visto che era un po’ che non giocava”.

Con la capolista Modena servirà tutto il supporto dei supporters rossoneri: “So che i nostri tifosi della curva torneranno a sostenerci in presenza e questo mi fa molto piacere – sottolinea Pagliuca -. Il loro supporto è per noi un valore aggiunto assoluto, a cui non vogliamo rinunciare. Per i ragazzi sarà un motivo in più per lottare fino all’ultimo secondo per questa maglia e per questi colori”.