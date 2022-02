Lucchese in trasferta a Pesaro: tutto sull’avversaria

La Vis Pesaro, avversaria di domani della Lucchese, occupa in coabitazione con il Gubbio a quota 32 il sesto posto in classifica con un bilancio complessivo di sette vittorie, altrettanti sconfitte e 11 pareggi. Solo il Grosseto ha pareggiato una partita in più dei marchigiani. È andata in gol 23 volte, quarto peggior attacco del torneo e ha incassato 30 gol.

Rendimento

I marchigiani da quando è iniziato il nuovo anno, ovvero nelle cinque giornate precedenti hanno raccolto 5 punti con una media di un punto a partita, facendo risultato solo in trasferta, pareggiando sempre per 1-1 a Pontedera e domenica scorsa 13 febbraio a Fermo, violando il Melani di Pistoia per 1-0. Il Tonino Benelli si è rivelato terra di conquista per il Teramo e la Viterbese che si sono imposte per 2-0.

Bilancio casalingo

Vige la legge del 4 tra le mura amiche. Gubbio e Olbia sono state battute per 1-0, trovando il gol partita nel secondo tempo, il Siena è stato superato per 2-1 e la Fermana il 2 ottobre 2021 per 2-0 in quella che fino ad ora è la vittoria casalinga di maggiori proporzioni. Anche nel successo con il Siena ha sbloccato per prima la situazione. Quando ha perso in casa non ha mai trovato la via del gol, Pistoiese, Teramo hanno vinto per 2-0, arrivando alla pausa sul doppio vantaggio, con lo stesso punteggio ha vinto la Viterbese segnando un gol per tempo, la sconfitta di maggiori proporzioni è stata quella con la Reggiana per 3-0, il 7 novembre scorso. Due dei quattro pareggio con Carrarese e Imolese si sono chiusi a reti inviolate, ha pareggiato per 2-2 con il Pontedera nell’unica gara interna in cui è arrivato all’intervallo in doppio vantaggio e con il Cesena pareggiando su rigore con De Respinis al minuto 82, stesso minuto con il quale grazie ad una rete di Cannavò aveva battuto l’Olbia. L’ultimo successo interno è arrivato il 22 dicembre, a spese del Siena per 2-1. In casa è andata in gol 9 volte, primato negativo da condividere con il Teramo segnando 4 gol nei primi 45 minuti di cui 2 nella gara con Pontedera, 5 reti nella ripresa di cui 3 negli ultimi 8 minuti. 13 i gol incassati di cui 7 nella prima frazione così distribuiti, 2 nei primi 5 minuti e gli altri dopo la mezz’ora.

Cifre

I 23 gol segnati ne fanno il quarto attacco meno prolifico del torneo, peggio sono riuscite a fare solo Lucchese, Fermana, Grosseto e Pistoiese. Nicolò Gucci con 6 centri guida la classifica dei marcatori, a quota 4 troviamo Kevin Cannavò e Alessandro De Respinis, 3 centri per l’argentino Martin Tonso, due gol portano la firma di Davide Marcandella, a quota 1 ci sono Matteo Rubin, Marco Manetta, il ghanese Emmanuel Besea e Domenico Rossi.

Si è vista assegnare cinque massime punizioni di cui una parata il 25 settembre scorso da Pozzi della Pistoiese a Cannavò. Non ha mai avuto un rigore a sfavore. Si sono visti sventolare un cartellino rosso, Gavazzi, Cannavò e Cusumano, quest’ultimo per aver tenuto (come si legge nel comunicato) un atteggiamento discriminatorio nei confronti di Hadziosmanovic calciatore del Teramo proferendo un epiteto ingiurioso comportante offesa per motivi di razza è stato squalificato per 10 giornate.

Mercato

Sono stati 11 i movimenti complessivi. È arrivato nella Città di Gioacchino Rossini, l’attaccante Christian Silenzi dalla Pro Vercelli, il centrocampista Alberto Acquadro dal Siena, dal Fanfulla è stato prelevato l’ivoriano Ahmed Kader Sanogo, a titolo definitivo dalla Reggina è stato mantenuto il portiere Alessandro Farroni, dalla Pro Sesto è stato acquisito il difensore francesce Theo Fabio Parrinello e nello stesso reparto è stato preso Manuel Ferrini dal Renate. Hanno lasciato il club biancorosso tutti con la formula del prestito Stefano Pellizzari ceduto al Legnago Salus, il centrocampista Mattia Milozzi passato al Montegiorgio, Federico Giraudo approdato alla Reggiana, Giacomo Piepaoli emigrato alla Vastese e Francesco Carnicelli trasferito al Cattolica Calcio. Infine con il calciatore Leonardo Mastrippolito si è giunti ad una risoluzione contrattuale

Arbitro

A Pesaro è stato chiamato a dirigere il signor Fabio Rosario Luongo di Napoli, assistenti Michele Decorato di Cosenza e Andrea Maria Masciale di Molfetta. Quarto ufficiale è il signor Giovanni Tricarico di Verona. Il direttore di gara partenopeo al suo primo anno in serie C arbitra per la prima volta le due formazioni.

Precedenti

È la quinta sfida tra le due formazioni, l’ultimo confronto risale a 34 anni fa, il 10 aprile 1988 con il successo dei vissini per 1-0