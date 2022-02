Lucchese, non basta Belloni: la Vis Pesaro vince 2-1

Vis Pesaro – Lucchese 2-1

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Piccinini, Gavazzi, Ferrini; Saccani (33′ st Gucci), Acquadro, Astrologo (18′ st De Nuzzo), Coppola, Rubin (18′ st Eleuteri); Tonso (11′ st De Respinis), Cannavò (33′ st Lombardi). A dsip.: Campani, Parrinello, Manetta, Sanogo, Silenzi, Besea, Marcandella. All. Banchini

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Baldan, Visconti; Picchi (1′ st Tumbarello), Collodel, Frigerio (35′ st Babbi); Belloni (45′ st Ruggiero); Ubaldi (1′ st Nanni), Semprini. A dsip.: Cucchietti, Nannini, Gibilterra, Bellich, Quirini, Zanchetta, Brandi, Minala. All. Pagliuca

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli (Decorato di Cosenza e Masciale di Molfetta)

RETI: 7′ pt Ferrini, 32′ pt Belloni, 36′ pt Acquadro

NOTE: Ammoniti: Gucci, Bachini. Al 26′ del secondo tempo espulso Nanni per proteste. Recupero: 2′ pt; 5′ st

La Lucchese esce sconfitta dallo stadio Tonino Benelli. Nel match infrasettimanale valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno, la Vis Pesaro si impone con il risultato di 2-1. Succede tutto nel primo tempo: pronti via e i marchigiani passano in vantaggio con il tap-in di Ferrini. Alla mezz’ora arriva l’1-1 di Belloni, ma il pareggio dura appena quattro minuti con la Vis Pesaro che passa nuovamente in vantaggio con la rete di Acquadro.

La Lucchese domina letteralmente il secondo tempo. Un assedio di 45’ nonostante l’ingenua espulsione di Nanni a venti minuti dalla fine. La Pantera ha attaccato fino in fondo con grinta e cuore, ma creando pochissime occasioni pericolose. Alla fine è arrivata la sconfitta, la nona stagionale. La Vis Pesaro allunga a +6 sulla Lucchese, che non riesce a vincere da 11 gare: domenica (20 febbraio) serve una reazione al Porta Elisa nel derby con il Pontedera

La cronaca

Dopo l’impresa contro la capolista Modena, fermata con uno 0-0 al Porta Elisa, la Lucchese torna subito in campo per affrontare la Vis Pesaro in trasferta. terminata la battaglia contro la corazzata allenata da Tesser, per la Pantera inizia un tour de force con quattro partite in dieci giorni. Quella contro la Vis Pesaro è un’altra gara importante: la Lucchese attualmente occupa l’11esima posizione con 29 punti e solamente 26 gol subiti, una delle migliori difese del campionato. La vittoria però manca dal lontano 21 novembre (1-0 sul Siena con il gol di Visconti). La Vis Pesaro è settima posizione, in piena zona playoff, con 32 punti.

La Pantera, dopo quattro pareggi e due sconfitte, va caccia dei primi 3 punti del 2022 e del girone di ritorno. Due cambi per mister Pagliuca rispetto alla formazione scesa in campo domenica: nel consueto 4-3-1-2, capitano Coletta confermatissimo in porta con al centro della difesa la coppia Bachini-Baldan, che sostituisce Bellich (forfait all’ultimo minuto). Sulle corsie laterali Corsinelli e Visconti, spostato da centrocampo alla fascia difensiva di sinistra. A centrocampo confermati Picchi e Collodel, completa il reparto Frigerio. Sulla trequarti c’è ancora Belloni dietro alla coppia Ubaldi-Semprini. La Vis Pesaro di Banchini risponde con un 3-5-2 con Tonso e Cannavò a formare il tandem d’attacco.

Partenza shock per la Lucchese: Tonso (7’), dopo un tocco del compagno da calcio di punizione, si allunga il pallone e in velocità lascia partire un gran sinistro che colpisce il palo; sul tap-in Ferrini arriva prima di tutti e, tra le proteste rossonere per una presunta posizione di fuorigioco, appoggia in rete il gol dell’1-0. Non esattamente attenta la retroguardia rossonera. Pronti via e la Vis Pesaro è già in vantaggio. Al 15’ la Lucchese reclama un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Gavazzi su colpo di testa di Semprini, ma per l’arbitro è fallo in attacco del numero 10 rossonero.

Cresce la Lucchese con il passare dei minuti: al 19’ Corsinelli mette al centro una palla invitante per Belloni, che anticipa il portiere avversario ma spreca colpendo male il colpo di testa. Al 25’ nuovamente pericolosa con lo sprint di Saccani, che se ne salta due sulla destra, entra in area e mette un assist al centro che però non trova la deviazione vincente di nessun compagno di squadra. Partita viva allo stadio Tonino Benelli. La Lucchese c’è: al 32’ Visconti pennella un gran pallone in area per l’inserimento sul filo del fuorigioco di Belloni che, a due passi dal portiere con la difesa dei padroni di casa rimasta immobile, non perdona e con il sinistro insacca in porta la rete che vale l’1-1. La gioia del pareggio però dura pochissimo: al 36’ sponda di testa di Ferrini da corner, sul secondo palo c’è Acquadro che tutto solo davanti a Coletta firma la rete del 2-1. La prima frazione di gioco termina con la Vis Pesaro in vantaggio.

Mister Pagliuca prova a cambiare la gara con un doppio cambio ad inizio ripresa: fuori Ubaldi e Picchi, dentro Nanni e Tumbarello. Al 5’ Vis Pesaro pericolosa: calcio di punizione di Tonso dalla destra, una parabola che trova l’inserimento di Acquadro sul secondo palo che calcia al volo ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Ancora una volta disattenta la retroguardia della Pantera. Tanto possesso palla per la Lucchese, che praticamente assedia l’area avversaria ma non riesce a trovare il guizzo giusto per il gol del pareggio. La Vis Pesaro alza il muro e la Pantera non riesce a costruire azioni pericolose. Nel momento di maggiore pressione offensiva, arriva una doccia gelata: al 26’, dopo un fallo a metà campo, l’arbitro espelle Nanni per proteste e la Lucchese resta in dieci uomini. Un’ingenuità pagata cara.

La Lucchese continua ad attaccare nonostante l’inferiorità numerica. Al 30’ Visconti trova Frigerio con un cross sul secondo palo, ma la sua sponda in area di testa viene respinta dalla difesa dei padroni di casa. Al 35’ Pagliuca tenta il tutto per tutto: fuori Frigerio, dentro Babbi. Al 41’ grande chance per la Pantera: bel cross da corner per Corsinelli, che calcia in porta ma trova la deviazione in angolo di Farroni.

Foto dalla diretta Eleven Sports