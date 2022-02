Pontedera, tutto sull’avversaria della Lucchese

Con i suoi 30 punti il Pontedera si trova con due lunghezze di ritardo dalla Carrarese la squadra che occupa l’ultima posizione utile in chiave playoff. Il bilancio dei granata è di 8 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte con 28 reti fatte e 40 subite.

Rendimento

Nelle prime 7 gare del nuovo anno ha ottenuto 6 punti di cui 5 in casa e uno a Montevarchi. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 16 febbraio non è andata oltre il nulla di fatto con il Gubbio. Nelle ultime 2 gare interne ha mantenuto la porta inviolata regolando nell’ impegno precedente l’Imolese per 2-0. Prima però aveva incassato una cinquina dall’Ancona Matelica.

Bilancio in trasferta

Solo Fermana e Aquila Montevarchi in trasferta sono riuscire a fare peggio dei granata, i quali hanno ottenuto 8 punti con un bilancio di 2 vittorie, altrettanti pareggi e 8 sconfitte. Ha vinto in trasferta, sempre di misura a Viterbo e a Siena quando ha sbloccato per prima il risultato. Il successo per 3-2 in casa della Viterbese del 13 novembre 2021 è anche l’unica gara in trasferta in cui ha segnato 3 gol. L’ultimo successo esterno è stato centrato il 12 dicembre 2021 a Siena grazie ad un rigore trasformato da Magnaghi. Ha mantenuto la porta inviolata solamente il 30 gennaio in occasione del pareggio in casa dell’Aquila Montevarchi. È finito per 2-2 l’altro pareggio in occasione del debutto in trasferta il 5 settembre a Pesaro quando la squadra di Maraia è stata capace di recuperare il doppio svantaggio con il quale aveva terminato la prima parte. Tre le sconfitte per 2-0 a Ancona, Olbia e Carrara. In terra marchigiana e a in casa della Carrarese ha subito nel secondo tempo le due reti. A Fermo e a Chiavari ha perso per 1-0, di misura anche la battuta d’arresto di Cesena per 2-1. Con 3 reti di scarto è uscita battuta da Gubbio e a Imola, il 4-1 finale del 28 settembre 2021 incassato dagli emiliani costituisce la sconfitta più grande subita fuori casa. Nel nuovo ano non ha ancora segnato fuori casa per risalire all’ultimo gol segnato lontano dall’ “Ettore Mannucci” bisogna tornare al 12 dicembre in occasione della gara vinta a Siena con un rigore di Magnaghi ovvero a 327 minuti fa e per trovare un gol su azione i minuti salgono a 450 ovvero al gol partita di Espeche all’ “Enrico Rocchi” di Viterbo il 13 novembre, oltre tre mesi fa.

Cifre

Ha segnato 3 gol nel primo tempo e 5 nella ripresa. 21 le reti subite, 10 nel primo tempo di cui 8 in 4 gare a Pesaro, a Imola, a Cesena e a Viterbo e 11 nel secondo tempo di cui 3 nella trasferta di Gubbio. Ha realizzato con 11 calciatori differenti. Guida la classifica il capocannoniere del campionato Simone Magnaghi con 14 gol, poi troviamo Cristian Mutton e Lorenzo Milani a quota 3 e 8 calciatori a quota 1 ovvero Gianluca Barba, Andrea Mattioli, l’ivoriano Aboubakar Bakayoko, Andrea Caponi, Gabriele Perretta, l’argentino Marcos Espoeche, Fabio Foglia e Giacomo Benedetti. Ha beneficiato di 4 calci di rigore di cui uno parato dall’estremo difensore teramano Perucchini a Magnaghi e ne ha avuto 6 contro di cui 2 parati da Alex Sposito a Vano della Pistoiese e a Gambale del’Aquila Montevarchi e uno parato da Marco Angeletti a Moretti dell’Ancona Matelica. Matteucci è l’unico calciatore che ha preso anzitempo la via degli spogliatoi.

Mercato

Sono arrivati i centrocampisti Fabio Foglia dalla Viterbese e nello stesso reparto Filippo Serena in prestito dal Venezia dopo aver indossato fino a gennaio 2022 la maglia del Grosseto. Dall’Empoli dopo aver giocato fino a gennaio 2022 alla Pistoiese arriva Matteo Martini. Percorso inverso compiuto da due portieri Riccardo Melgrati arrivato dall’Imolese e Marco Angeletti che ha preso la via Emilia. E’ stata fatta una risoluzione di contratto con Lorenzo Baldini e il centrocampista Stefano Parodi è andato in prestito alla Fermana.

Arbitro

Direttore di gara è il signor Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano con gli assistenti Ivano Agostino di Cinisello Balsamo e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore, il quarto ufficiale è il signor Alessandro Silvestri di Roma 1. Il fischietto frentano debuttante in Serie C dirige per la prima volta le due contendenti

Precedenti

Tre successi della Lucchese nelle ultime tre sfide consecutive e sempre di misura. Il 2-1 del 7 marzo 2021 con doppietta di Bianchi e autorete di Della Bernardina quando i titoli di coda stavano scorrendo. Prima c’era stato il successo per 1-0 del 4 maggio 2019 battendo il Pontedera nell’ultima sfida di campionato grazie ad un rigore trasformato da gol di Lombardo intorno a metà tempo. Veniva così bissata la vittoria del 3 settembre 2017 grazie al gol di Arrigoni in chiusura di primo tempo. In precedenza c’erano state le due vittorie del Pontedera quella del 19 febbraio 2017 con gol di Kabashi in pieno recupero, e quella del 7 novembre 2015 per 2-1, vantaggio immediato della Lucchese con un rigore di Bianconi dopo 11’ con finale di gara a tinte granata, pari di Kabashi a 12’ dalla fine e rigore da tre punti di Scappini in pieno recupero.