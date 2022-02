Lucchese a caccia del riscatto con il Pontedera: in attacco è emergenza (1-0)

Lucchese – Pontedera 1-0

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Baldan, Bachini, Bellich, Corsinelli; Visconti, Minala, Collodel; Belloni; Ubaldi, Babbi. A disp.: Plai, Cucchietti, Tumbarello, Nannini, Gibilterra, Picchi, Quirini, Frigerio, D’Ancona, Zanchetta, Ruggiero, Brandi. All. Carbone

PONTEDERA (3-5-2): Melgratti; Shiba, Espeche, Bakayoko; Perretta, Serena, Foglia, Catanese, Milani; Benedetti, Magnaghi. A disp.: Sposito, Nicoli, Santarelli, Martini, Barba, Mutton, Di Meo, Marianelli, Benericetti, Regoli, De Ioannon. All. Maraia

ARBITRO: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Agostino di Cinisello Balsamo e Pizzoni di Frattamaggiore)

RETE: 40′ pt Collodel

Un derby per la svolta. Dopo il brutto ko con la Vis Pesaro, il nono stagionale, la Lucchese torna subito in campo per affrontare il Pontedera davanti al proprio pubblico dello stadio Porta Elisa. Una partita fondamentale per i ragazzi di Pagliuca, che stanno attraversando un momento difficile dal punto di vista dei risultati: la Lucchese attualmente occupa la 13esima posizione con 29 punti, con la vittoria che manca dal lontano 21 novembre (1-0 sul Siena con il gol di Visconti). Sono ben 11 le gare consecutive senza centrare i tre punti. I playoff continuano ad essere vicini (-3 dalla Carrarese), ma il vero obiettivo della Lucchese è la salvezza e la zona rossa si avvicina minacciosamente (Imolese e Viterbese sono a -5).

La Pantera, dopo quattro pareggi (Imolese, Cesena, Ancona Matelica e Modena) e tre sconfitte (Olbia, Teramo e Vis Pesaro), va caccia dei primi 3 punti del 2022 e del girone di ritorno. Davanti c’è il Pontedera all’11esimo posto in classifica con 30 punti, a +1 sui rossoneri. Un derby in cui è vietato fallire. Mister Guido Pagliuca, assente in panchina per squalifica, ne cambia tre: in difesa rientra Bellich, a centrocampo torna titolare Minala. In attacco è emergenza: non solo Fedato, out per infortunio da diverse settimane, anche Semprini va ko per una lesione al menisco (si parla di uno stop di circa un mese). Con Nanni squalificato, scelte praticamente obbligate per il derby: giocano Ubaldi e Babbi.

La parola passa al campo: calcio d’inizio alle 17,30 al Porta Elisa.