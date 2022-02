Lucchese, Pagliuca: “È un momento delicato, dobbiamo stare tutti uniti”

Dopo il ko nel derby con il Pontedera, la Lucchese torna subito in campo con la missione riscatto. Domani (24 febbraio) al Porta Elisa arriva l’Entella.

Mister Guido Pagliuca fa il punto in vista del match: “E’ il momento di stare uniti, tutti. Le ultime gare non ci hanno portato i risultati che speravamo, per una serie di motivi e circostanze che insieme allo staff e alla squadra abbiamo analizzato. Una cosa non è mai mancata, e questo ci tengo a sottolinearlo: la voglia dei ragazzi di raggiungere il risultato, di lottare, di combattere per questa maglia”.

Domani rientrano Nanni e Nannini: “Dobbiamo ripartire dai nostri punti di forza, dal nostro splendido gruppo, creandoci degli obbiettivi individuali di prestazione – afferma Pagliuca -. Gli infortuni fanno parte del gioco, quindi non andiamo a cercare alibi o parlare di chi non c’è. Importante per noi è ritrovare Nanni dopo la squalifica e Nannini che ha recuperato dal recente acciacco. È importante entrare in campo con grande determinazione, ma allo stesso tempo con il piacere di giocare a calcio divertendosi. A partire dalla gara di domani con la Virtus Entella dobbiamo giocare con fame, con il coltello tra i denti, senza perdere il coraggio e la personalità di giocare la palla“.

Pagliuca chiama a raccolta i tifosi: “Il sostegno della curva e di tutti i nostri tifosi sarà fondamentale anche per questo e da qui alla fine del campionato dovrà essere il nostro valore aggiunto. Il percorso, la strada fino alla fine dobbiamo affrontarla insieme, uniti. E’ un momento delicato della stagione, in cui i punti valgono doppio e nessuna squadra regala niente. Questo campionato è così e lo sapevamo: duro, insidioso e di altissimo livello. Noi siamo pronti a lottare e dar battaglia per i nostri colori e per il nostro obiettivo, perché siamo orgogliosi di far parte della Lucchese”.

Proprio per invogliare i tifosi a venire allo stadio, domenica (27 febbraio) scatta l’Ovest day rossonero.

Ecco il comunicato ufficiale della società rossonera: “La società Lucchese 1905 comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Fermana, in programma domenica (27 febbraio) alle 14,30, sarà attiva da venerdì (25 febbraio). Vista l’importanza della partita e il delicato momento della stagione, la società propone lo speciale Ovest day, con i biglietti di curva al prezzo speciale di 5 euro. Un gesto per avvicinare ulteriormente il tifo rossonero alla squadra, fortemente voluto dalla società e dai dirigenti tutti, guidati da Bruno Russo. Lo stesso Russo, da sempre legato al tifo rossonero con i fatti e primo promotore di ogni iniziativa della curva a sostegno della vecchia Pantera, conosce molto bene il valore dei tifosi e, superando di slancio le recenti ruggini, ancora lo ritiene un fattore fondamentale e indispensabile per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

