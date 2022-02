Lucchese a caccia del riscatto: al Porta Elisa c’è l’Entella (2-0)

Lucchese – Virtus Entella 2-0

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Collodel, Minala,Frigerio; Visconti (22′ st Tumbarello); Nanni, Belloni. A disp.: Plai, Cucchietti, Gibilterra, Picchi, Babbi, Quirini, D’Ancona, Ubaldi, Zanchetta, Ruggiero, Baldan. All. Pagliuca.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Silvestre, Pellizzer, Barlocco (16′ st Karic); Dessena, Rada (1′ st Palmieri), Di Cosimo; Schenetti (16′ st Meazzi); Lescano (1′ st Merkaj), Magrassi. A disp.: Siaulys, Alesso, Morra, Lipani, Chiosa, Pavic, Sadiki. All. Volpe

ARBIRTO: Dario Madonia di Palermo (Zezza di Ostia Lido e Pinna di Oristano)

RETI: 15′ pt Belloni, 23′ pt Collodel

NOTE: Ammoniti: Barlocco, Merkaj, Minala. Al Porta Elisa 676 spettatori (compresi abbonati). Espulso il preparatore dei portieri della Lucchese Leonardo Baldini

Tutti uniti per rialzarsi e lasciarsi alle spalle un momento difficile. Dopo il brutto ko nel derby con il Pontedera – il secondo consecutive e decimo stagionale – la Lucchese torna subito in campo per affrontare la Virtus Entella davanti al proprio pubblico dello stadio Porta Elisa. Una partita complicata per i ragazzi di Pagliuca, che stanno attraversando un momento delicato dal punto di vista dei risultati: la Lucchese attualmente occupa la 14esima posizione con 29 punti, con la vittoria che manca dal lontano 21 novembre (1-0 sul Siena con il gol di Visconti). Sono ben 12 le gare consecutive senza centrare i tre punti, con la zona rossa si avvicina minacciosamente (Fermana e Imolese sono a -3).

La Pantera, dopo quattro pareggi (Imolese, Cesena, Ancona Matelica e Modena) e quattro sconfitte (Olbia, Teramo, Vis Pesaro e Pontedera), va caccia dei primi 3 punti del 2022 e del girone di ritorno. Davanti c’è la Virtus Entella al quarto posto in classifica con 49 punti, a +20 sui rossoneri. Tre cambi per mister Guido Pagliuca, rientrato in panchina dopo la squalifica: sulla fascia difensiva di sinistra torna Nannini, a centrocampo spazio a Frigerio e in attacco rientra la squalificato Nanni. Da vedere come si schiererà in campo la Pantera, ma se verrà confermato il consueto 4-3-1-2 Visconti dovrebbe agire da trequartista, con Belloni a formare il tandem offensivo con il giovane centravanti di San Marino.

La parola passa al campo: calcio d’inizio alle 21 allo stadio Porta Elisa.