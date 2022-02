Virtus Entella, tutto sull’avversaria della Lucchese

Operazione aggancio da compiere per la Virtus Entella nel posticipo del Porta Elisa. Vedremo se i liguri saranno capaci di agganciare il Cesena al terzo posto dopo che i romagnoli nel derby con l’Imolese non sono andati oltre il nulla di fatto. I ragazzi di Gennaro Volpe hanno avuto durante tutto il mese di febbraio un grande rendimento, raccogliendo 13 punti in 5 gare. Sono 49 i punti dei bianco-celesti frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte con 48 gol fatti e 28 incassati. Ha raccolto 30 punti nelle gare interne e 19 in trasferta.

Rendimento

Ha perso gli scontri diretti entrambi in casa con Reggiana e Modena, nelle ultime 18 giornate, l’ultima sconfitta con i canarini è arrivata il 30 gennaio scorso. Il Pescara è l’unica squadra che in questo mese è uscita imbattuta dalla sfida con la Virtus Entella. E’ stato un mese particolarmente prolifico, 5 gol al Montevarchi, 3 reti rifilate in Sardegna all’Olbia, l’unico successo di misura è arrivato all’Aldo Gastaldi con il Pontedera, dopo la trasferta all’Adriatico è arrivato il successo per 3-1 sul Siena.

Bilancio in trasferta

E’ imbattuta da 7 trasferte, l’ultima sconfitta risale al 16 ottobre 2021 nella gara persa a Siena per 1-0 ha raccolto 16 punti nelle successive 8 esibizioni. Complessivamente ha vinto 5 volte, perso e pareggiato 4. Quando ha vinto ha sempre segnato nel primo tempo, sono arrivate nel secondo tempo le vittorie a Viterbo e a Olbia, a Modena a Ancona e a Olbia aveva sbloccato la situazione per prima. Ha vinto di misura il 25 settembre al Braglia di Modena per 2-1 e il 6 febbraio a Olbia per 3-2, con due reti di scarto si è imposta a Ancona per 3-1 e a Teramo per 2-0. La vittoria di maggiori proporzioni è stata centrata il 5 dicembre per 5-2 in casa della Viterbese. Due dei 4 pareggi si sono chiusi sull’1-1 a Carrara e in casa della Fermana, a reti inviolate ha pareggiato a Pistoia e a Pescara. E’ stata sconfitta in trasferta per 3-1 a Pontedera con l’ Aquila Montevarchi e con l’identico punteggio a Gubbio,le uniche gare in cui è arrivata in svantaggio alla pausa, nella ripresa sono arrivate le sconfitte di misura per 2-1 a Pontedera e per 1-0 al “Franchi” di Siena. Ha segnato 20 gol in trasferta incassandone 17. 7 gol sono arrivati nella prima frazione e 13 nella seconda. Ha incassato 6 gol nel primo tempo e 11 nel secondo.

Cifre

49 i gol realizzati così distribuiti, in testa troviamo Andrea Magrassi con 10 gol, seguito dall’argentino Facundo Lescano a quota 9, 8 gol per Andrea Schenetti, a quota 7 c’è Silvio Merkaj, un gol in meno per Leonardo Morosini, 2 gol portano la firma di Alessandro Capello, a quota 1 ci sono Mauro Coppolaro, Daniele Dessena, Andrea Paolucci, Nermin Karic e Leonardo Di Cosmo ai quali bisogna aggiungere l’autorete del calciatore dell’Ancona Matelica, Iotti. 6 rigori avuti a favore di cui uno fallito da Lescano in casa del Modena e altrettanti a sfavore di cui la metà falliti, uno respinto da Parodi in casa del Siena con gol di Varela sulla ribattuta e gli altri due sbagliati dal montevarchino Barranca e da Azzi del Modena. 3 i calciatori espulsi in casa virtussina, Cleur, Barlocco e Coppolaro ai quali si aggiunge l’allontanamento del tecnico Volpe

Mercato

Per due calciatori che sono arrivati altrettanti hanno lasciato la Liguria, dagli irlandesi del Fin Harps è stato preso il difensore di nazionalità canadese Kosovar Sadiki e dal Fiorenzuola è arrivato il centrocampista Riccardo Palmieri, con la formula del prestito sono stati ceduti il difensore Andrea Bruno in prestito al Legnago e Manuel Cicconi passato al Renate

Arbitro

A Lucca è stato designato il signor Dario Madonia di Palermo con l’aiuto degli assistenti Andrea Zezza di Ostia Lido e Mario Pinna di Oristano. Il quarto ufficiale è il signor Leonardo Di Mario di Ciampino. Il direttore di gara siciliano arbitra la Virtus Entella per la prima mentre è alla sua quarta direzione con i rossoneri, il bilancio è di 2 vittorie e una sconfitta, quest’ultima è arrivata il 22 ottobre 2020 a Busto Arsizio per 3-0 al debutto, gara che la quale costo l’esonero a Francesco Monaco, poi sono arrivati i successi del 24 gennaio 2021 in casa della Pergolettese per 2-0 e l’affermazione interna sul Siena del 21 novembre 2021 per 1-0

Precedenti

Si concluse in parità l’ultimo confronto giocato in Toscana il 17 febbraio 2019 con gli ospiti che al tramonto della sfida con Mota Carvalho acciuffavano il pari dopo il vantaggio all’alba del match aveva segnato da De Vito per la Pantera, i virtussini chiusero la gara in 10 per l’espulsione di Pellizzer per doppio giallo, al termine della stagione la Virtus Entella fu promossa in Serie B.