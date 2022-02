Lucchese, al Porta Elisa arriva la Fermana: tutto sugli avversari

Tutto pronto per la sfida al Porta Elisa tra Lucchese e Fermana. Perdendo mercoledì scorso a Montevarchi lo scontro diretto con i Valdarnesi, la Fermana con i suoi 26 punti si trova a occupare il quint’ultimo posto in classifica in coabitazione con l’Imolese. I canarini nelle ultime 12 giornate hanno perso 4 volte incassando sempre due gol da Reggiana, Modena, Siena e Aquila Montevarchi e hanno pareggiato 8 volte. Il bilancio complessivo è di 5 vittorie (peggio ha fatto solo il Grosseto con 3), 11 pareggi e 12 sconfitte. Ha segnato 21 gol e ne ha incassati 35

Rendimento

Nelle ultime 4 giornate ha alternato un pareggio interno sempre per 1-1 con Vis Pesaro e Pescara andando sempre in vantaggio per prima nel primo tempo e due sconfitte per 2-0 a Siena e a Montevarchi subendo sempre un gol per tempo. L’ultima vittoria è arrivata il 28 Novembre con l’Imolese per 3-0

Bilancio in trasferta

E’ la squadra con il peggior rendimento esterno avendo ottenuto lontano dal “Bruno Recchioni” soltanto 6 punti frutto di 1 vittoria e 3 pareggi. Insieme alla Carrarese e al Gubbio è la squadra che ha vinto meno di tutti fuori, l’unica affermazione è arrivata il 23 Ottobre per 2-1 con l’Ancona Matelica nell’unica gara in cui è arrivata in vantaggio all’intervallo. 3 i pareggi esterni e tutti a reti inviolate sui campi di Olbia, Viterbese e Grosseto. Dopo l’Aquila Montevarchi con 11 è la seconda squadra per quanto riguarda il numero delle sconfitte. Ha perso a Gubbio e a Carrara per 1-0. E’ uscita sconfitta dalla gare con Vis Pesaro, Modena, Siena e Montevarchi per 2-0, di misura per 2-1 è stata battuta da Pescara e Reggiana, sempre di misura ma per 3-2 è uscita superata dal Teramo e la sconfitta più vistosa è arrivata il 21 Novembre con il poker incassato all’” Orogel Stadio Dino Manuzzi” di Cesena. Ha subito 22 gol in trasferta di cui 10 nel primo tempo e 12 nel secondo. Ha subito 5 gol negli ultimi 4 minuti della prima frazione. Con 6 centri detiene il record negativo di reti realizzate di cui 2 nel primo tempo e 4 nella seconda parte segnando la metà di questi gol su calcio di rigore a Pescara e a Teramo.

Cifre

E’ l’attacco meno prolifico del campionato con 21 gol. Orazio Pannitteri è il miglior marcatore con 5 gol, seguito da Luca Cognigni e Alessio Nepi con 4 centri, 3 gol sono stati segnati da Gianluca Urbinati, a quota 1 troviamo l’olandese Don Bolsius, il senegalese Malick Mbaye, Marco Frediani, Ettore Marchi e Manuel Alagna. Ha avuto 3 calci di rigore tutti trasformati e ne ha avuti 8 contro di cui uno parato da Ginestra a Zamparo della Reggiana e l’altro calciato sopra la traversa dall’eugubino Sarao. Hanno lasciato il campo anzitempo per una volta il francese Corinus, Mabaye, Blondett, Alagna e il tecnico Riofo

Mercato

E’ stata una sezione di mercato in cui i marchigiani sono stati molti attivi. E’ arrivato in prestito dal Teramo l’italo-ghanese Nigel Kyeremateng e nella stessa operazione ha compiuto il percorso opposto l’esterno mancino Davide Mordini. Un operazione congiunta è stata fatta con la Pro Vercelli da dove arriva il centrocampista Alessandro Sangiorgi e da dove approda l’attaccante Alessio Nepi. In prestito dal Pontedera arriva l’esterno destro Simone Parodi, dal Napoli approda sotto il Girfalco il difensore Jonathan Spedalieri e nello stesso reparto arriva dalla Triestina Alessandro Giannò, in avanti dalla Viterbese arriva in prestito l’attaccante Marco Simonelli, nello stesso reparto e con la stessa formula è stato prelevato dal Modena Niccolò Molinaro e sempre in avanti è stato acquisito lo svincolato Edoardo Tassi. Ha lasciato la Fermana il centrocampista Jacopo Marini andato in prestito al Porto D’Ascoli, è tornato al Padova, club d’appartenenza, il portiere Salvatore Trezza. E’ tornato al Torino club d’appartenenza Samuele Lovaglio e sempre al club granata si è trasferito l’attaccante Francesco Nardella rientrato dal Montegiorgio, l’attaccante Pietro Rovaglia è tornato alla Ternana. Infine ci sono state due risoluzioni di contratto con i centrocampisti Lorenzo Grossi e Jeremy Corinus. L’attaccante olandese Don Bolsius è stato ceduto in prestito al Campobasso. Prolungamento di contratto per gli attaccanti Orazio Pannitteri e Ettore Marchi.

Arbitro

Mattia Ubaldi di Roma 1 è stato chiamato a dirigere con gli assistenti Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Manuel Marchese di Pavia. Il quarto ufficiale è il signor Lorenzo Vacca di Saronno. Arbitra per la prima volta i rossoneri, ha diretto per due volte i canari sempre fuori casa con un bilancio di una sconfitta e un pareggio. La prima direzione risale al 7 novembre 2020 nella gara pareggiata per 1-1 in casa del Cesena, ha arbitrato i marchigiani sempre in trasferta il 25 settembre 2021 a Carrara in occasione della prima trasferta stagionale in Toscana costata ai giallo-blu una sconfitta per 1-0

Precedenti

Per la prima volta le due formazioni si affrontano in Toscana, l’unico precedente è relativo alla gara d’andata giocata il 19 ottobre 2021 e terminato a reti bianche.