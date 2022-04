Playoff, Lucchese nella tana del Gubbio: tutto sugli avversari

Tutto pronto per il primo turno dei playoff tra Gubbio e Lucchese.

Il Gubbio ha chiuso la stagione al settimo posto con 52 punti, due in più dei rossoneri. E’ stata una stagione regolare ha due facce, davanti ai propri sostenitori ha raccolto 35 punti, mentre lontano dal “Barbetti” ne ha portati a casa 17.

Rendimento

Avrà affilato le armi nello scorcio finale di campionato, oppure ha subito una flessione? Lo capiremo dalla sfida con la Lucchese. L’undici di Torrente in casa non vince dal 15 marzo quando superò per 2-1 l’Imolese, poi è arrivata la sconfitta con al Viterbese prima dei due pareggi con Pistoiese e Modena. Nelle ultime 8 giornate ha mantenuto la porta inviolata solo il 3 Aprile 2022 quando ha vinto per 2-0 in casa del’Ancona Matelica.

Bilancio interno

Nella stagione regolare ha chiuso con un bilancio di 9 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte. Solamente la Lucchese il 13 novembre 2021 e il Grosseto il 30 gennaio 2022 sono state capaci di uscire da Gubbio mantenendo la porta inviolata. Ha battuto per 4-0 la Carrarese il 19 ottobre in quella che è stata la vittoria di maggiori proporzioni, ha rifilato 4 gol subendo 1 dal Cesena nell’unica gara in cui tutte le reti sono arrivate nel secondo tempo, per 3-0 ha regolato Pontedera e Vis Pesaro, per 3-1 ha battuto la Virtus Entella, di misura sono state sconfitte la Fermana e l’Aquila Montevarchi per 1-0, la Reggiana e l’Imolese per 2-1, andando in vantaggio per prima facendosi raggiungere trovando poi il gol partita nel secondo tempo. In 8 occasioni ha diviso la posta in palio, a reti bianche ha chiuse con Lucchese e Grosseto, ha pareggiato 3 volte per 2-2 con Pescara, Teramo e Pistoiese, sempre 3 volte ha diviso la posta per 1-1 con Ancona Matelica, Olbia e Modena. Fanno eccezione solo le gare con Teramo e Modena nelle quali i ragazzi di Torrente avevano chiuso in vantaggio la prima parte, nelle altre al termine del primo tempo il risultato era in parità, con il Teramo ha chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio mentre con la Pistoiese ha rimontato il doppio svantaggio nella ripresa. Siena e Viterbese sono state capaci di espugnare il “Pietro Barbetti” entrambe per 2-1. Il Siena chiudendo in vantaggio la prima parte, i laziali ribaltando il risultato nel secondo tempo. E’ una squadra che segna o subisce gol nella seconda parte. 34 i gol segnati e la metà quelli incassati. In casa ha segnato 13 nel primo tempo e 21 nella seconda frazione, ha incassato 17 gol 4 nel primo tempo e 13 nel secondo.

Cifre

53 le reti segnate dal Gubbio con 18 calciatori diversi. Il capocannoniere è Samuele Francesco Spalluto con 10 gol, lo segue con 6 centri Andrea Cittadino, 5 le reti segnate da Danilo Bulevardi, a quota 4 troviamo Manuel Sarao, l’italo-senegalese Doudou Mangni e Alessandro Arena. Tre le reti messe a segno dallo spagnolo Miguel Angel Sainz Maza, Felice D’Amico e Alex Redolfi, due le reti realizzate da Andrea Signorini, a quota 1 troviamo Giuseppe Aurelio, il marocchino Shady Oukhadda, Giovanni Formiconi, Tommaso Fantacci, Marco Migliorini, Federico Bonini, Nicola Malaccari e Giovanni Di Noia, a questi bisogna aggiungere l’autorete del pescarese Drudi. 6 i rigori decretati a favore dei rosso-blu di cui uno calciato sopra la traversa da Sarao all’ultimo istante di gioco nella gara pareggiata per 1-1 in casa della Fermana, il 2 febbraio. 3 i rigori decretati contro di cui uno parato da Ghidotti a Iotti dell’Ancona Matelica nella gara pareggiata in casa per 1-1. 5 i calciatori espulsi, per due volte hanno preso anzitempo la via degli spogliatoi Bulevardi per gioco pericoloso, Signorini per doppia ammonizione e Bonini, un cartellino rosso è stato rimediato da Arena e Migliorini

Precedenti

Partecipa per la seconda volta ai playoff. L’unico precedente è relativo alla stagione 2016-17 quando in casa sempre al primo turno fu battuto per 3-2 dalla Sambenedettese

Arbitro

La sfida è stata affidata al signor Giuseppe Collu di Cagliari con gli assistenti Marco Porcheddu di Oristano e Giulia Tempestilli di Roma 2. Il quarto ufficiale è il signor Filippo Giaccaglia di Jesi. Il direttore di gara sardo arbitra per la prima volta le due formazioni.