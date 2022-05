Lucchese, parte il sogno playoff con il Gubbio: in attacco gioca Ruggiero (0-0)

Gubbio – Lucchese 0-0

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Signorini, Di Noia; Malaccari (36′ Bonini), Cittadino, Bulevardi (36′ st Sarao); Arena, Spalluto (36′ st Francofonte), Mangni Doudou (13′ st D’Amico). A disp.: Meneghetti, Sergiacomi, Fantacci, Sainz Maza, Tazzer, Lamanna, Righetti. All. Torrente

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Collodel, Minala (31′ st Gibilterra), Tumbarello (22′ st Visconti); Ruggiero (31′ st Ubaldi); Belloni, Semprini (13′ st Nanni). A disp.: Cucchietti, Papini, Picchi, Rodriguez, Quirini, Frigerio, Brandi, Baldan. All. Pagliuca

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari (Porcheddu di Oristano e Tempestilli di Roma 2)

NOTE: Ammoniti: Collodel, Signorini, Malaccari, Gibilterra

Una stagione da incorniciare, ma la Pantera adesso non vuole smettere di sognare. Ci siamo, l’attesa è finita: la Lucchese, dopo aver chiuso la regular season con festa e vittoria al Porta Elisa nel derby con la Pistoiese, scende in campo a Gubbio per affrontare il primo turno dei playoff. “Ce la possiamo fare, ci dobbiamo credere” ha affermato mister Guido Pagliuca alla viglia della partita, con i rossoneri obbligati a vincere entro i 90’ per continuare a sognare.

Un match da dentro o fuori da affrontare in trasferta, ma sono tanti, tantissimi, i tifosi di fede rossonera allo stadio Barbetti per sostenere la Pantera. Mister Pagliuca opta per il consueto 4-3-1-2 con la solita difesa formata da capitan Coletta in porta, Corsinelli e Nannini sulle corsie laterali e Bachini e Bellich centrali. A centrocampo confermatissimi Minala e Collodel. A completare il reparto c’è Tumbarello. In attacco l’allenatore rossonero si gioca la carta (a sorpresa) Ruggiero in coppia con Semprini. Sulle trequarti spazio a Belloni, l’uomo in più di questa Lucchese.

La parola passa al campo: calcio d’inizio alle 17,30.

Foto dalla diretta Eleven Sports