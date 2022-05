Lucchese e Papini ancora insieme: rinnovato il contratto fino al 2023

Adesso è ufficiale, Federico Papini giocherà un altro anno con la Lucchese. Il difensore classe ’99 ha firmato oggi (17 maggio) il rinnovo del contratto e giocherà la quarta stagione con la maglia rossonera.

Un’annata non troppo semplice quella passata da Papini, fortemente condizionata dagli infortuni. Il difensore rossonero, però, si è sempre fatto trovare pronto segnando anche un gol pesantissimo con la corazzata Reggiana.

Ecco il comunicato ufficiale della Pantera: “La società Lucchese 1905 è lieta di comunicare il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo del contratto di Federico Papini, difensore classe ’99, in rossonero per la quarta stagione. Il giocatore, questo pomeriggio, ha sottoscritto con soddisfazione un accordo che lo legherà alla società rossonera fino al 30 giugno 2023“.