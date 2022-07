Cessione Lucchese, niente closing: chieste altre 48 ore da uno dei possibili acquirenti

Un po’ come la giunta del Comune di Lucca, slitta anche il closing per la cessione della Lucchese.

A comunicarlo è la stessa società rossonera: “La Lucchese 1905 comunica che alle 18 di oggi – si legge in un comunicato ufficiale – non si sono concretizzati passi in avanti relativamente alle trattative in corso, che ad oggi prevedevano un eventuale closing“.

”Da parte di uno dei gruppi interessati sono state chieste altre 24/48 ore di tempo per l’eventuale decisione circa l’acquisizione del club – prosegue la nota – La società Lucchese 1905 concede questa ulteriore proroga confortata dall’esito finale delle due diligence, la quale rientra nei parametri citati come essenziali nella bozza di preliminare”.