Cessione Lucchese, Scali si sfila: “Serve più tempo per pianificare”

Non sarà, almeno per ora, Nicky Scali il nuovo proprietario della Lucchese.

A dirlo è lo stesso imprenditore australiano del settore del mobile: serve più tempo per analizzare le condizioni dell’investimento.

“Gli obiettivi del mio gruppo con questo progetto – dice lo stesso Nicky Scali – è sempre stata quella di investire nel club in modo che possa svilupparsi in una delle squadre più conosciute in Italia, fornendo stabilità finanziaria, sviluppando giocatori giovani, con l’obiettivo di portare eventualmente la squadra in una divisione superiore, che è meritevole della città e della gente di Lucca. Sulla base dell’attuale situazione del club, per raggiungere gli obiettivi è necessario un investimento significativo sia immediatamente sia per un lungo periodo di tempo, che richiede grandi risorse finanziarie”.

“Il tempo necessario per fare un’analisi completa dello stato finanziario attuale e a breve termine del club – prosegue l’imprenditore – insieme a un solido piano aziendale è stato molto breve data la vicinanza della prossima stagione. Sfortunatamente, il breve lasso di tempo dedicato all’analisi, insieme al clima economico e geopolitico sempre più instabile e incerto sia in Europa sia nella regione Asia-Pacifico, ha reso impossibile per il gruppo di investimento prendere una decisione immediata sull’acquisto del club. Anche se questo non significa che non siano pronti a perseguire il progetto, è necessario molto più tempo per analizzare e pianificare sia le esigenze finanziarie immediate, a medio e lungo termine del club, sia un piano aziendale dettagliato e strutturato, incluso lo sviluppo del nuovo stadio. Una corretta e solida progettazione è fondamentale per garantire il futuro successo della Lucchese”.

“Con i preparativi per la nuova stagione che inizia, riconosciamo che il club non può più aspettare questa decisione. Il mio gruppo vorrebbe augurare al club buona fortuna nell’immediato futuro e spero che possiamo continuare a perseguire questo progetto, mentre il club continua a operare nel suo formato attuale. L’attuale gruppo dirigente e i direttori della Lucchese hanno compiuto notevoli sacrifici e si sono dedicati a garantire la sopravvivenza e la continuazione della Lucchese. Meritano il sostegno di tutto la gente di Lucca e dei tifosi lucchesi. La città di Lucca, i lucchesi e i tifosi della Lucchese meritano un investimento a lungo termine attentamente pianificato, solido e stabile nel club per il futuro e speriamo un giorno di farne parte”.