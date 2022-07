Lucchese, preso il difensore classe 2002 Manuel Alagna

Dopo la delusione dello stop alla trattativa con la cordata australiana, arriva il primo nuovo volto per la Lucchese formato 2022/2023.

Si tratta del difensore classe 2002 Manuel Alagna che con i rossoneri ha sottoscritto un contratto biennale. Nell’ultima stagione Alagna è stato in forza alla Fermana e ora rimarrà in maglia Pantera per due anni.