La Lucchese riparte da mister Maraia. Oggi (14 luglio) è stato presentato il nuovo allenatore rossonero, accolto dal direttore sportivo Daniele Deoma.

“Dobbiamo stare tutti uniti in questa stagione importante – esordisce Daniele Deoma -. Ivan Maraia è il nuovo allenatore della Lucchese, questa mattina ha firmato un contratto biennale. È stata una scelta facile, un allenatore con semplicità, umiltà e culto del lavoro. Lo voglio sottolineare, la differenza la fa proprio il lavoro. Sento un’aria positiva e sono contentissimo. Lucca è una piazza bella, importante e difficile”.

Il direttore sportivo manda un messaggio alla città e ai tifosi: “Evitiamo di parlare di cessione. Abbiamo una grande responsabilità, ovvero quella di lottare e combattere per questa squadra che rappresenta la città di Lucca. Dopo tutto quello che è successo (riferendosi allo stop alla trattativa con la cordata australiana ndr), ho deciso di proseguire il mio lavoro da ds per un atto di responsabilità verso i soci. Per questo mi sono rimesso in prima fila. La tifoseria merita rispetto. Adesso concentriamoci sulla squadra e sul sacrificio che facciamo: per il terzo anno consecutivo la Lucchese è in Lega Pro. Non vogliamo mettere la mani avanti. In questi giorni incontrerò la tifoseria e dirò loro di darci una mano, tutti uniti ce la facciamo. Gli obiettivi non si dichiarano, si raggiungono con lavoro e sudore sul campo”.

Sulla futura squadra: “Il mercato è difficile – analizza Deoma -. Stiamo trattando giocatori importanti, voglio una squadra affamata. Tutto verrà deciso insieme a mister Maraia, è una guida. Ma, come ha detto l’allenatore, non c’è fretta. Stiamo lavorando in maniera veloce sui giovani, poi completeremo la rosa con giocatori di esperienza. Corsinelli? Andrà al Gubbio. Bellich? Attualmente è seguito da tre società importanti, ma voglio sottolineare che la Lucchese non svenderà nessuno. Tumbarello resta a Lucca (ad oggi). Vogliamo allestire una squadra con il coltello tra i denti. Via chi non ha voglia di restare a Lucca”.