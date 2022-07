La Lucchese riparte da mister Ivan Maraia. Sarà l’ex Pontedera la nuova guida tecnica della Pantera che, dopo cinque buone stagioni con il club granata, è pronto per la nuova sfida in maglia rossonera.

Una sfida non semplicissima: la Lucchese, dopo la delusione della mancata cessione societaria alla cordata australiana, parte ancora una volta in ritardo. Ma mister Maraia, insieme al lavoro del ds Daniele Deoma, punta ad assemblare una squadra competitiva che possa far meglio dello scorso anno.

Foto 2 di 2



Il nuovo allenatore rossonero – che ha firmato un contratto biennale – è stato ufficialmente presentato oggi pomeriggio (14 luglio) al Porta Elisa: “Primo di tutto devo ringraziare la società per la fiducia e l’opportunità che mi è stata data – le prime parole da allenatore rossonero di mister Maraia -. In questi giorni ho percepito entusiasmo intorno a me e questo fa molto piacere perché significa che in questi anni ho lavorato bene e il mio operato è stato apprezzato. Tutto questo mi carica di responsabilità, ma a me questo piace. Se ho avuto altre proposte? Sì, ma ho rifiutato sperando arrivasse qualcosa di più interessante. Poi, quando meno te lo aspetti, è arrivata la cosa più bella e inaspettata: la chiamata della Lucchese. A Lucca voglio giocatori che abbiano fame, umiltà, voglia ed entusiasmo. Quell’entusiasmo che ho visto tra gli 800 tifosi presenti a Gubbio per i playoff. Un entusiasmo che va confermato e alimentato. Lucca può fare molto di più“.

La Pantera, a causa delle note vicende societarie, è stata ferma un mese e parte in ritardo. Ma mister Maraia non ha fretta di completare la squadra e indica le caratteristiche che dovrà avere la sua Lucchese: “Voglio una squadra pronta a dare tutto sul campo – prosegue Maraia -. Una caratteristica, devo dire, che la Lucchese ha sempre avuto: le mie sfide con la Pantera sono sempre state tirate e combattute. Dobbiamo dare il massimo per ottenere la vittoria, ma il nostro percorso deve partire dall’atteggiamento. I risultati importanti partono da lì. Voglio vedere una Lucchese che ha voglia, carattere, orgoglio e umiltà. Questi sono valori fondamentali, che vanno al di là dei moduli. Si può perdere, ma l’atteggiamento in campo deve essere sempre positivo. Sono molto contento di essere a Lucca, siamo un pochino in ritardo ma non dobbiamo avere fretta e la frenesia di completare la rosa in pochi giorni. Dobbiamo valutare i giocatori attentamente. All’inizio mancherà qualche giocatore, sì, ma con attenzione completeremo la squadra. Ci sono tutti i presupposti per toglierci delle soddisfazioni”.

La Lucchese perde alcune pedine fondamentali dello scorso anno (come Belloni e Minala, per citarne due), alcuni protagonisti della grande annata che ha portato la Pantera al sogno playoff. Ma Maraia non è preoccupato e punta in alto e sui giovani: “Certo, dispiace non avere a disposizione giocatori importanti dello scorso anno, ma non è certamente colpa della società. Sono certo che li rimpiazzeremo con giocatori di valore, magari con caratteristiche diverse. Semprini? Non c’ho ancora parlato (l’unico giocatore in rosa che Maraia ha già allenato ndr), ma ci sentiremo presto. Il modulo? Potrebbe essere il 3-5-2, è quello che ho sempre usato negli ultimi 5 anni e può aiutare la distribuzione dei giovani. Voglio sottolineare che non è un modulo attendista, tutto dipende dall’interpretazione. L’obiettivo? Vogliamo arrivare a 40 punti il prima possibile, ma dobbiamo ragionare step by step. La mentalità fin da subito deve essere quella di raggiungere il miglior risultato. Dobbiamo ambire alla migliore posizione possibile in classifica, senza porci limiti. È bene dire che ci sono quelle 3/4 squadre che sono inarrivabili. Dobbiamo migliorare la posizione dello scorso anno, fare un punto in più. Non è una competizione con il mio predecessore – chiude ridendo -, Pagliuca è un amico”.

Annunciato anche parte dello staff tecnico che affiancherà mister Maraia: il vice-allenatore sarà Francesco Nenciarini, Simone Angeli come collaboratore tecnico e il preparatore atletico sarà Claudio Giuntoli. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i nomi del preparatore dei portieri, del match analyst e dello staff medico.

La Lucchese partirà in ritiro tra il 19 e il 20 luglio a Corfino.