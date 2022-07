Lucchese, dal Renate il difensore classe 2001 Tommaso Merletti

Un altro tassello per la Lucchese, che in queste ore si è radunata e sta partendo per il ritiro di Corfino.

La società Lucchese 1905 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Tommaso Merletti, difensore classe 2001. Cresciuto nella Primavera del Milan, ha esordito giovanissimo tra i professionisti con la maglia del Renate, con cui ha disputato due stagioni di serie C.

Per lui un contratto biennale in rossonero.